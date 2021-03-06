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馬祖護理人員不足 4招至今無人投件

中央社 / 連江縣6日電

馬祖護理師人力面臨不足，連江縣立醫院、大同之家招募護理師，4招至今無人甄試，將影響馬祖醫療體系營運、長照單位服務，連江縣將積極招募人才。

連江縣因人員流動、長照單位床位擴充，縣立醫院與長照社福單位大同之家從去年招募護理師共9名，需具備護理師證書，起薪新台幣4萬元起跳，薪資含約9000元的離島加給，最高可達5萬4000元，但至今仍無人投件參加甄試。

護理部主任林玉鳳今天受訪指出，目前全院護理人員人力共22名，護理人員短缺將導致縣立醫院人力安排難調度，並影響醫護人員前往台灣進行短期專科訓練，長期下來將造成人力不足與專業無法提升的惡性循環。而社福機構「大同之家」也剛擴床，因護理人員、照服員離職、人力尚未到位情形，也將影響長照服務。

大同之家徵聘護理人員6名，含有技術及地域加給，約用護士高中（職）畢業起薪4萬9755元、專科5萬955元，大學以上5萬2155元；約用護理師專科5萬3077元、大學5萬4277元，至今已是第4次公告，徵聘截止日3月15日，目前未收到報名投件。而連江縣立醫院徵聘約用護理師3名，至1月19日報名截止都無人應聘。

林玉鳳表示，現在已擴大刊登與招募護理人員，但全台醫護人員與照顧服務員人力都短缺，因此從去年至今招募不易，但馬祖醫院工作量相對沒有台灣醫院繁重，希望外地護理人才願意克服交通來到馬祖就職，找到地方歸屬感，使人才可續留馬祖服務。

護理師 馬祖 長照

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