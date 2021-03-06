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飲料業者相挺鳳梨農 買冰飲送整顆鳳梨

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影

南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷，近來各界分別發起力挺台灣鳳梨行動，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。這家知名飲料連鎖飲一大早就在門前用鳳梨堆成小山，來店消費的客人，只要購買一杯飲料，就能由網紅比基尼女郎Uemi、JKF名模夏小允等6人親送鳳梨一支，不少直播主也蜂擁而至，搶拍公益活動現況。

業者李明月表示，最近聽說鳳梨禁銷大陸，第一時間他們就向大樹產地洽購鳳梨，並在全台5個門市推出推出買飲料、送鳳梨活動，呼籲大家一起力挺台灣農民。李明月說，這波收購數量約2、3噸，分送高雄及台北分店，飲品也大量採用台灣鳳梨，例如店內力推的百香鳳梨樂，以鳳梨切丁加上青茶調合，不需另加果漿，就很好喝。

南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影
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南部鳳梨即將進入盛產季，卻碰上大陸禁銷挫折，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今天舉辦開幕活動推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。記者劉學聖／攝影

鳳梨 網紅

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