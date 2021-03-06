國父紀念館2020中山青年藝術獎 高雄巡迴展出

國立國父紀念館與高雄市文化局共同主辦「2020中山青年藝術獎巡迴展」，今天起在高雄市文化中心至高館展出，一共展出精選得獎作品，包含水墨、書法及油畫三類共計50件，藉由城市間、館際間的藝術文化交流，鼓勵青年藝術家開拓視野，精進創作，提供展現藝術才華的平臺，促進藝文發展。

「中山青年藝術獎」辦理五年來首次巡迴到高雄市展出，同時是國父紀念館近十年來與高雄市所進行一次重要的文化交流。辦理的五屆以來，不少傑出的高雄青年藝術家，從最高榮譽的中山獎到佳作、入選等皆獲獎受肯定。

「中山青年藝術獎」徵件競賽，係鼓勵年齡20至45歲的年輕藝術家創作發展。徵件類別分為水墨、書法及油畫等3類，經過初審及複審兩個階段，選出得獎者共49位，包括中山獎得主有3位，分別為水墨類陳仕航、書法類陳昭坤、油畫類楊宥勝，各獲得獎金新臺幣30萬元及獎座1座。