墾丁黃金商圈違建林立 就地合法規畫卡關回饋機制

屏東墾丁大街商圈寸土寸金、違章建築林立，墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討將大街商圈納入「管一」，墾管處規畫的細部計畫擬放寬容積率和建蔽率比照商業區，但原規畫的現金回饋配套機制，最近被內政部國家公園計畫委員會打回票，要求改以墾管處尚未徵收的生態保護區和特別景觀區為易地回饋標地；期待就地合法的居民嘆，立意佳但難度高。

內政部2018年公告實施的墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討，堪稱歷史性變革，一般管制區依發展強調度分為3個次管制區，墾丁大街商圈列為發展強度最高的「合理發展區」示範區，鄉村建築用地建蔽率擬由現行60%增至80%，容積率由180%增至240%，換算後由現行的3樓、11公尺增至4樓、15公尺，同時規畫配套的現金回饋機制，有人解讀是為困擾已久的違建問題解套。

對墾管處放寬墾丁大街商圈容積率和建蔽率規畫的現金回饋配和機制，環團譏是為既有違建戶解套的變相「贖罪券」，居民雖不滿意但還可以接受；「管一」 細部計畫草案送國家公園計畫委員會審查後，委員日前南下現地實勘，同意墾管處規畫放寬容積率和建蔽率，但主張現金回饋機制應改為易地，要求墾管處尚未徵收的生態保護區和特別景觀區為標地。