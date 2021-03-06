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高雄8日開通站西路…機車族驚批待轉區要逆向 市府速改

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市站西路8日要開通，工程單位昨天連夜改站西路、九如路上的機車待轉區和槽化線 。圖／翻攝林欽榮臉書
高雄市站西路8日要開通，工程單位昨天連夜改站西路、九如路上的機車待轉區和槽化線 。圖／翻攝林欽榮臉書

高雄市中博高架橋的引道快拆完了，高雄市政府規畫8日開通站西路，昨天之前也畫好站西路、九如路、建國路上行進方向標線，不少機車族看完標線之後到副市長林欽榮的臉書反映，如果照市府已畫標線行進，站西路要左轉進九如路待轉區的機車，因為待轉區畫得太小且靠外側車道，槽化線又太寬、太靠前，機車要進待轉區似乎要逆向。林欽榮確認九如路的機車待轉區、路口槽化線位置不妥，工程單位連夜修改，今天已改好。

林欽榮昨天在自己的臉書發布8日站西路開通之後的高雄火車站周邊交通管制圖，很多關心新交通動線的市民上去點看，眼尖的機車騎士看出九如、站西路口機車待轉的問題，從站西路要到待轉區等待左轉，可能看不到小小一格的待轉區，而且要騎過槽化線才能到待轉區，有一點小逆向，可能會被開罰單，紛紛到林欽榮臉書留言。

「可以請副市長教我在九如路內側車道有汽車時，我騎機車怎麼待轉嗎？」、「待轉區畫那樣很糟糕，讓機車直接左轉有障礙嗎？」、「讓機車靠左左轉不就好了？為何硬要機車去待轉？」

林欽榮回應相關留言，承認「標線錯誤」，也立即請工程單位重新畫待轉區和路口相關標線，把待轉區往路口前移且面積加大，槽化線內縮接近停車線，方便機車族待轉。

林欽榮感謝大家的關注，並強調市民的批評指教，「都是我們進步的原動力！」

高雄市站西路、九如路口機車待轉區往前移且面積加大，黃色的槽化線內縮。圖／翻攝林欽榮臉書
高雄市站西路、九如路口機車待轉區往前移且面積加大，黃色的槽化線內縮。圖／翻攝林欽榮臉書

林欽榮 機車族 高雄市

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