金門縣府力推後浦舊城區再造 民眾自主都更有補助

金城鎮是金門的首善之區，但是城區許多社區卻有老舊不堪，普遍有道路狹窄與建物老舊等問題。金門縣政府推動金城後浦舊城區都更，辦理危險及老舊建築物，加速重建及改建，目前已進入實質作業階段，金門縣政府表示，短期內會以佈設消防管線及開闢瓶頸路段為主；中長期則逐年編列預算取得城區道路，並輔以都市更新及危老建築重建，逐步加速構建安全生活環境，打造美麗新城鎮。

縣府參議翁自保日前率同建設處副處長李銘培暨該處都市計畫科、建築管理科、城鄉發展科、工務處、消防局、鎮公所主任秘書等，實地勘查金城南門3處巷道地段，作為擬定推動策略依據。

縣府表示，考量都市更新辦理時程較久，地主整合需較長時間，且民眾欠缺更新概念及知識，經積極爭取內政部支持，獲補助經費新台幣510萬元，辦理「109-110年度金門縣自主更新輔導團」，已於今年2月4日簽約，輔導民眾推動金城南門地區的自主都市更新，及促使更多的業者投入更新事業。

縣府表示，除推動都市更新，並逐步辦理危老建築重建及改建，於109年向營建署爭取345萬元補助經費，辦理「109-110年度金門縣都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」，也於今年1月28日簽約，輔導團將到各村里宣導，協助有意願的地主整合提案申請。

縣府表示，短期目標可先開闢救災困難的地段，以改善防救災時效，初步勘定三處，包含許允選洋樓至城隍廟、新金門旅館至魁星樓、民族路至模範街。日前經縣政府參議翁自保率隊辦理現勘結果，發現該三處道路用地上，僅有部分建築物影響救災通行，後續將進一步分析打通瓶頸路段作為，逐步溝通克服。

縣府指出，在都更及辦理危老重建及改建前，為提升老舊城區防救災功能，縣府將多管齊下，確保公共安全，包括積極佈設消防栓、開闢瓶頸路段、修訂土地使用分區管制要點重建面積限制，其中為鼓勵都市老舊地區及窳陋地區之重建，配合修訂金城細部計畫土地使用分區管制點，將最小改建面積降至100平方公尺。