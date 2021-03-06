對接南向市場 高市府與中央、大學合辦實務課程攬學子

高雄市經發局與工研院、高雄科技大學規畫了「科技創業與事業經營─對接南向市場」碩士學分班，今天開課，44名來自馬來西亞、菲律賓、印尼、越南、台灣等的學生與已前進和打算進軍東南亞市場的我國業者交流。高市經發局副局 長高鎮遠盼課程結束後，青年學子能留在高雄就業或創業，也將南台灣優良的廠商與產品介紹到東南亞，成為高雄面對新南向國家的經貿大使。

高鎮遠表示，目前在台南、高雄、屏東就讀大學的新南向外籍生，超過5700名，這些都是南台灣、是高雄重要的資產；這次徵集有志開拓東南亞市場的8個企業主、7所大學中越南、印尼、菲律賓、馬來西亞和台灣的44名學生，開設這個結合經貿理論與企業實務的課程。

參加課程的高科大工管系研究所越南籍學生Tuan Dang表示，沒想過來台灣除了求學，還有機會深入與在地企業交流，課程內容對他而言，他不論未來選擇就業或創業，都非常實用，也有機會直接進入企業實習，希望未來能將所學帶回家鄉，推動越南產業升級轉型。

高科大國際處國際長王嘉男表示，這次課程以科技與產業創新為主軸，邀請了頭「永記造漆」（虹牌油漆）、「農友種苗」、「先進醫資」和「雅匠科技」等企業共同參與，藉由產、官、學合作培育與東南亞市場互惠、交流的專業人才。

農友種苗公司課長林世旻表示，農友1981年在新加坡設立東南亞分公司，並持續擴充泰國、越南、印度、印尼及菲律賓等市場，看好南向市場未來發展，將藉由這次課程培育更多種子生產與銷售的人才，也期盼學生們能帶回家鄉分享、創業。從事AR/VR（擴增實境／虛疑實境） 技術與整合服務的雅匠科技公司執行長蔡明勳說，雅匠目前在台灣、日本、新加坡市場已站穩腳步，看好東南亞市場對新興科技的高接受度和高人口紅利帶來的潛在成長力道，希望透過這次課程招募適合的人才以開拓東南亞市場。