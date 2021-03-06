聚集人潮恐破十萬人 高雄岡山今年初次籃籗會宣布停辦

高雄岡山籃籗會活動一年舉辦三次，今年首次趕集活動是農曆3月23日（國曆5月4日）。受疫情影響，岡山區公所表示，考量籃籗會聚集人潮恐會破十萬人，防疫不易，今年第一次的籃籗會活動暫停舉辦，後續兩次活動可望如期舉辦。

岡山籃籗會每年固定在農曆3月23日（媽祖生日）、8月14日（中秋節前夕）、9月15日（義民爺生日）舉辦，歷史超過二百年。岡山公所4日張貼停辦公告，內容指出「因應COVID-19新型肺炎疫情，避免大型活動造成群聚傳染風險，配合中央及市府防疫政策，原訂110年度農曆3月23日籃籗會活動」決定停辦乙次，特此公告，懇請見諒」。

岡山區長黃中中今天表示，籃籗活動必須提早籌畫，這個月就要進行攤位登記與抽籤，籌備單位內心也很糾結，很希望辦但又擔心防疫問題，後經開會決定比照去年模式，農曆3月這場先停辦。

黃中中說，每年的第一場與第二場籃籗會聚集最多人潮，人數約十萬人，考量全民安全先停辦，後續兩次可望在疫苗全面施打後如期舉辦。