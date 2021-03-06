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影／買飲料送鳳梨 高雄茶飲店結合網紅力挺台灣鳳梨
國產鳳梨即將進入產季，卻碰上大陸禁銷挫折，近來各界分別發起力挺台灣鳳梨行動，高雄一家以新鮮水果為食材連鎖茶飲店，今早就推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多位網紅女模聲援，以實際行動救鳳梨產業。
高雄知名飲料連鎖「波波茶飲」今早門前，鳳梨堆成小山，來店消費的客人，只要購買一杯飲料，就能由網紅比基尼女郎Uemi、JKF名模夏小允等6人親送鳳梨一支，不少直播主也蜂擁而至，搶拍公益活動現況。
這家茶飲連鎖南區總代理李明月表示，最近聽說鳳梨禁銷大陸，第一時間他們就向大樹產地洽購鳳梨，並在全台5個門市推出推出買飲料、送鳳梨活動，呼籲大家一起力挺台灣農民。
李明月說，這波收購數量約2、3噸，昨天自產地載來，分送高雄及台北分店，除陸續下訂，也大量採用台灣鳳梨，推出各式飲品，希望大家支持台灣農業。她說，台灣鳳梨金鑽鳳梨甜度高達18度，品質世界第一，像他們店內的百香鳳梨樂，以鳳梨切丁加上青茶調合，不需另加果漿，就很好喝，民眾也能多消費鳳梨。
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