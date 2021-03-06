捷運高雄站4里10日停水 中正地下道10～14日夜間封閉

高雄市政府公告，本月10日，為配合高雄鐵路地下化工程遷移管線工程，當天早上9時到下午5時，三民區長明等里和捷運高雄車站一帶將暫時停水；10日到14日每天深夜11時到翌日上午6時，將封閉中正地下道以進行結構安全檢測。

因為久未下雨，許多縣市開始限水，高雄市府公告三民區長明、博愛、港東、港西里民族路以西和中山一路以東，包括捷運高雄車站，10日白天要停水，有居民以為是因缺水要限水。高市府說明，是為了配合鐵路地下化工程，要遷移管線，因此須暫時停水以進行遷管工程。

來往高雄市區、中山高速公路中正交流道要經過的東西向中正地下道，10日到14日有雙向封閉的時段；高市府工務局養工處表示，這是為了進行地下道結構安全檢測，這段時間的夜間11時到隔天早上6時，西起中正二路與和平一路口，東到福德路口，雙向車道須封閉，禁止車輛通行，往來中正路的汽車，可從地面道路通行。