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宗教團體聯合祈福會預計千人參加 屏東警實施封路交管
屏東縣政府辦理「以愛為名 迎春祈福」各宗教團體聯合祈福會活動，於今天登場，其中，「道教會」活動場次於屏東玉皇宮前廣場舉辦，預計將有3000人到場參與，警方也在昨天下午開始實施道路封閉交通管制，預計在今天下午恢復通行。
為避免車輛回堵影響行駛動線，屏東警方將屏東市自由路與萬倉街口，至自由路與萬全街口路，實施道路封閉交通管制；參與活動民眾可將車輛停放在屏東夜市停車場、屏東玉皇宮前停車場，或自由路、民生路、仁愛路等路段路邊停車格。
屏東警方建議，為避免車輛回堵影響行駛，建請用路人可提前從自由路左轉仁愛路，或行駛民生路進入屏東市區，以避免自由路段車流回堵。
縣府舉辦的「以愛為名 迎春祈福」宗教團體聯合祈福會，道教會於屏東玉皇宮前廣場舉辦，預計將有3000人到場參與。
縣府今天舉辦的「以愛為名 迎春祈福」宗教團體聯合祈福會，從上午到下午在潮州鎮妙光寺、屏東玉皇宮、縣府大禮堂、屏東縣立體育館、精明寶宮舉行，分別舉行佛教、道教、基督教、慈濟慈基金會以及一貫道等，宗教團體聯合祈福會。
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