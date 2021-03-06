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潮州將興建第二座納骨堂 網友歪樓：送朋友入住當首戶
潮州鎮長周品全日前在臉書貼出，潮州第二座納骨堂設計方案的立體透視圖，並表示，有鑑於2022年後可能無法負擔民眾納骨需求，將於近期執行第二座納骨堂新建計畫，預計在明年完工。對此，有網友歪樓表示，「感謝鎮長，讓朋友有房住」，還戲稱，「納骨堂完工要送友人去當首戶」。
鎮公所指出，潮州每年有超過450個骨灰櫃申請需求，以目前現有第三公墓納骨堂數量，僅剩1千多個骨灰櫃可供申請，預計2022年後，將無法負擔民眾納骨需求。有鑑於此，潮州鎮公所啟動「第二座納骨堂新建計畫」。
潮州第二座納骨堂原規畫，至少可納1萬8千個骨灰櫃，經評選採最有利標統包方式，得標團可供近3萬個骨灰櫃規模，超出原需求數量一半以上。
第二座納骨堂新建計畫，洽逢財政部國庫署地方建設基金最後一期，可供地方借貸，促成財政部借款6000萬元，並以前年度保留預算2500萬元，合計8500萬元，執行新建計畫。
鎮公所表示，未來潮州第二座納骨堂，二樓併入不同宗教設計，也增加樓地板面積增，同時改善，第一棟納骨堂連棟無障礙設施，及景觀綠美化等工程，可供潮州鎮保有將近50年的使用需求。
周品全日前在臉書貼出，潮州第二座納骨堂設計方案的立體透視圖，不少人大讚，這是為地方謀福利的好政績，不過也有網友歪樓表示，「感謝鎮長，讓朋友有房住」、「鎮長先生，等納骨塔完工，我一定盡快，把朋友送進去，入住當首戶，感謝鎮長盡心盡力」。
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