影／削鳳梨更快速 自動削鳳梨機3秒搞定
鳳梨在台灣年產值約92億元，屏東縣是鳳梨全台最大鳳梨產地，占全國三成，屏東縣長潘孟安說，搶攻外銷市場，多年前他到國外行銷鳳梨，發現國外有自動削鳳梨機器，他請國內廠商研發，今亮相自動削鳳梨機，小果3秒就可完成，大果約5到10秒。
屏東縣長潘孟安、鳳梨農洪銘聰與議員何春美，今天跟自動削鳳梨機一起比賽，人工削鳳梨和機器看誰比較快，機器按鈕一按下，不到幾秒鐘機器就完成鳳梨削果，鳳梨農洪銘聰、潘孟安仍賣力削鳳梨，場面超有趣。
潘孟安削完鳳梨後，大口品嘗鳳梨，潘孟安說，金鑽鳳梨其實可以連鳳梨心一起吃，一般人不知道都把鳳梨心去掉。
潘孟安說，會研發自動削鳳梨機，他多年前曾到國外行銷鳳梨，凌晨四點他在大阪拍賣場削鳳梨，人力削都來不及，後來在國外參展看到有機器，錄影後，請國內廠商研發，這台削鳳梨機還有殺菌燈。
潘孟安笑說，以後行銷鳳梨時，可以帶著這台機器，讓業者、民眾品嘗屏東美味鳳梨；屏東縣府農業處說，以前行銷鳳梨時，往往來不及削民眾吃，後來有手動的削皮機，現在研發自動化削皮機。
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