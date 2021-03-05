機車路考哪個項目最難 旗山地區考者的魔王關卡出爐

機車是台灣最普遍的交通工具，高達四成國人以機車當代步工具。高市旗山監理站指出，分析去年度旗山地區考照情況，在現行的普通重型機車八個路考項目中，不合格項目的前3名分別為直線平衡、直角轉彎及未依規定擺頭。

監理單位統計，直至去年底，全台機車數量約為1千400多萬輛，每百人平均擁有94.6輛，高達40%的人平日騎機車代步，主要是上下班通勤或接送小孩。

現行普通重型機車路考有八項，分別為直線平衡、斑馬線行人穿越道、交岔路口、兩段式左轉、變換車道、直角轉彎、路口停車及鐵路平交道等。旗山監理站指出，依據109年考照統計，轄內路考不合格項目排行前3名分別為直線平衡、直角轉彎及未依規定擺頭。對於旗山、美濃等地的機車路考騎士而言，魔王關卡首位是直線平衡，最多人在這個項目扣分。

監理站指出，經統計，訓練後可減少32%違規風險及減少20%肇事風險，為培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣，監理單位鼓勵考生報名駕訓班接受專業訓練，凡在110年11月30日前經訓練取得駕照者可補助1300元，名額1萬個，目前大高雄地區有大新及大發2家駕訓班設有普通重型機車訓練班，考生可多加利用。