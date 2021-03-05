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澎湖隘門圓環與衛兵地標點燈 再現風華

中央社 / 澎湖縣5日電

「青銅衛兵阿榮回來了」澎湖僅存的隘門圓環與衛兵地標，在重新整修後，今晚舉行點燈，讓圓環再現光芒，愈夜愈美麗。

澎湖湖西鄉公所表示，隘門圓環興建於民國52年間，圓環基座有12道光芒，水泥柱上則有青銅製的阿榮衛兵戍守等地標，是澎湖204號道路的重要路標。

由於圓環使用迄今近一甲子，水泥基座與銅像鏽蝕，澎湖縣政府去年進行圓環週邊環境景觀改善，阿榮衛兵也重新複製銅鑄塑像，湖西公所與隘門社區今晚在「隘門圓環」，由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與湖西鄉長吳政杰等共同點燈，讓走過一甲子的隘門圓環再現光芒，愈夜愈美麗。

吳政杰表示，隘門圓環與衛兵地標，極具歷史價，是當地村民與駐軍的共同記憶，感謝縣府在兼顧文化與地方歷史記憶進行修護，重新打造隘門圓環的新氣象。

澎湖 賴峰偉

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