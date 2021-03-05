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中博高架臨時站西路規劃挨批 高市通車前改善

中央社 / 高雄5日電

高雄中博高架橋拆除進入第7天，臨時站西路標線設計引發網友批評。高雄市政府交通局今天表示，待轉區及公車標線將在8日通車前調整，路面彩色鋪面也採用高等級防滑處理。

高雄市副市長林欽榮上午視察拆除進度，並針對未來不再聯通的中山路及博愛路，規劃「臨時」站西路暫時雙向連接南北向車流，待明年9月站東路完工後，再作為連接博愛中山的南下單向道路。

另外，九如路、博愛路口轉往臨時站西路的標線設計曝光後，在網路上引發鄉民，包括「機車必需逆向進入待轉區」、「沒有實體人行道」等批評，以及質疑「彩色道路鋪面容易打滑」。

對此，林欽榮在臉書留言表示，標線位置為廠商施工有誤，一早已責由市府團隊與廠商協調立即改善。交通局也告訴中央社記者，會在8日通車前改善道路標線，包括待轉停止線後退、公車停靠區以紅線標示。

至於人行道規劃，交通局坦承，因壓縮施工時間，九如路人行道現在只能使用鋪面標示臨時人行動線，未來會重新設置合理友善人行空間，並將在明年站東路完工前，陸續分段完成實體人行道。

而臨時站西路的紅藍彩色鋪面，交通局則表示，當時設計是希望路口及轉彎處能提醒用路人依車道行駛，也有請鐵道局南區工程處使用最高等級的防滑處理（65bpm），並且高於國家規定的55bpm，希望市民安心。

交通局表示，以環抱高雄車站設計的站東路、站西路，除了要讓老高雄車站回到中山、博愛路的中軸線外，更是為了提供連續寬闊的廣場做為「城市客廳」，提供市民與旅人通行與遊憩空間。

交通局表示，整體站區以以服務行人為首要機能，車站天棚則是提供行人與自行車直接穿越的功能，是現代交通建築的最佳代表。站體的開發與規劃，鐵道局也會與市長陳其邁的「高雄表參道」計劃一起整合，重振高雄車站商圈百年風華。

人行道 高雄車站

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