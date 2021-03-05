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90、94、95期市地重劃工程今動工 高雄亞灣建設再邁前

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市秘書長楊明州主持高雄第90期等三處重劃區動工典禮。記者王昭月／攝影
高雄市秘書長楊明州主持高雄第90期等三處重劃區動工典禮。記者王昭月／攝影

高雄第90、94及95期市地重劃區工程今午動工，預計明年11月竣工後，完成亞新灣區內10大市地重劃工程的最後拼圖，未來占地達29.4公頃的特貿區用地，將引進金融、會展中心、觀光旅館等商辦大樓，揮別閒置廠區舊陋形象，一新風貌。

高雄市秘書長楊明州今午代表市長陳其邁主持這三期重劃區聯合動土典禮，高雄市議長曾麗燕等地方要員到場同賀。

楊明州表示，高雄亞灣區總面積約590公頃，是全台唯一具海空港優勢的都會核心，為加速開發動能，高雄地政局規畫10個市地重劃區及205兵工廠一個區段徵收區，前後投入約536.6億元進行道路、公園等用地的開闢工程，基礎建設完備後，再進一步招商引資。

看好亞灣區的開發潛力，中央與高雄市政府聯手，計畫在在亞灣區推動5G AIoT（人工智慧物聯網）產業，今年元月中華電信已攜手微軟等13家垂直應用領域廠商進駐，加上高雄展覽館、市總圖書館、捷運環狀輕軌第一階段、高雄流行音樂中心以及港埠旅運中心等公共基礎建設到位，加上捷運黃線、輕軌第二階段規劃及市長陳其邁提出的亞灣2.0計畫，將指日可待。

高雄地政局長陳冠福說，亞灣區共開辦10處市地重劃，目前已完成第60、65、70、79、80及83期等6個重劃區，面積總計約52.1公頃，凱旋路北側的88期重劃工程，今年5月即可完工。今天動工第90、94及95期重劃工程，是亞灣區市地重劃工程的最後拼圖，預計明年11月完工，205兵工廠區段徵收計畫則訂111年9月起進行第1區遷廠及土汙整治工程作業。

高雄市地政局長陳冠福表示，第90、94、95期市重劃動工後，將完成亞灣區最後拼圖。記者王昭月／攝影
高雄市地政局長陳冠福表示，第90、94、95期市重劃動工後，將完成亞灣區最後拼圖。記者王昭月／攝影
高雄第90期等三處重劃區動工，亞灣區建設再邁前一步。記者王昭月／攝影
高雄第90期等三處重劃區動工，亞灣區建設再邁前一步。記者王昭月／攝影

重劃區 高雄市 捷運

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