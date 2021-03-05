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烈嶼榮民洪水件慶百歲 榮服處送金壽桃老人家笑開懷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣烈嶼鄉823金馬自衛隊榮民洪水件百歲壽辰，家人都從全台各地回來幫他賀壽。圖／金門縣榮服處提供
金門縣烈嶼鄉823金馬自衛隊榮民洪水件百歲壽辰，家人都從全台各地回來幫他賀壽。圖／金門縣榮服處提供

金門縣烈嶼鄉823金馬自衛隊榮民洪水件百歲壽辰，金門縣榮服處副處長劉信義日前率同責任區社工員及榮欣志工親赴洪府家中賀壽，並代表輔導會馮世寬主任委員為洪水件賀壽，致上金壽桃一座，讓老人家笑開懷，榮服處表示，洪老爺爺經歷過戰火，也當過出洋客，人生閱歷相當豐富，重要的是還很熱心公益，堪稱表率。

洪水件祖籍福建省金門縣，出生在動盪時代的他，自小經歷無情戰火摧殘，婚後為維持家計隻身至新加坡及馬來西亞等地，從事捕魚工作長達21年，金門有句俗諺這樣描述出洋討生活的人：「十去、六亡、三在、一回頭」，洪水件從南洋回來後，也一直以捕魚維生直至70歲才退休。

洪水件目前是青岐社區內最高齡之長者，他除了因年邁聽力稍差外，平日生活猶能自理，爺爺生性樂觀豁達，知足常樂，每天仍會到住家附近散步、做做甩手等運動，簡單的飲食及開朗樂觀個性，都是長壽的因子。

志工們都說，洪水件爺爺在鄉親推舉下擔任宗親會常務理事，也是青岐社區活動中心重要幹部，相當熱心公益；洪水件常回想起，一路走過的艱辛日子，慶幸如今子女成家立業各有成就，並散居於台、金各地，此次為了幫洪爺爺慶生，家人們也都專程返家齊聚一堂。

包括烈嶼鄉長洪若珊、鄉代會主席方駿洋、副主席吳福全等地方嘉賓也應邀來參加他的慶生會，大家共同祝福他老人家身體健康，「（口甲）百二」，老人家也相當感謝各界一同為他慶生，希望大家都能平安長壽。

金門縣烈嶼鄉823金馬自衛隊榮民洪水件百歲壽辰，金門縣榮服處副處長劉信義日前率同責任區社工員及榮欣志工親赴洪府家中賀壽。圖／金門縣榮服處提供
金門縣烈嶼鄉823金馬自衛隊榮民洪水件百歲壽辰，金門縣榮服處副處長劉信義日前率同責任區社工員及榮欣志工親赴洪府家中賀壽。圖／金門縣榮服處提供
金門縣烈嶼鄉823金馬自衛隊榮民洪水件百歲壽辰，老人家開心吹蠟燭。圖／金門縣榮服處提供
金門縣烈嶼鄉823金馬自衛隊榮民洪水件百歲壽辰，老人家開心吹蠟燭。圖／金門縣榮服處提供

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