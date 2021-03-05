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金門大橋附掛管線完成招標 烈嶼未來用水不用愁

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋目前正積極趕工中，預計年底完工，力拼明年通車。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋目前正積極趕工中，預計年底完工，力拼明年通車。記者蔡家蓁／攝影

連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋預定年底完工，明年通車，因應未來可能增加的觀光客與用水，縣府積極向中央爭取補助1.2億元前瞻計畫經費，辦理金門大橋自來水管線附掛暨所屬相關加壓等工程，其中配合大橋段附掛自來水管線工程已於2月9日決標，經費約需0.7億元，預定4月開工，明年上半年完工，未來將作為小金門主要供水管線，滿足小金門未來成長之用水需求。

金門自來水廠表示，金門大橋的附掛管線預計架設355mm高密度聚乙烯管(HDPE)，長度約4.76公里，預定於4月工程開工，後續配合大橋施工工序預計於明年上半年完工，最大供水能力可達每日5千噸。

縣府也說，小金門湖庫原水水質條件不佳，自89年海底管線完工後，已改由大金門支援地區民生用水，截至目前為止，小金門用水已全量由大金門西半島之地下水供水，針對管線安全，水廠委託專業調查公司定期巡查海管狀況。但日前水廠接獲通報在大小金海域上有一條浮管，經水廠派員出海瞭解及潛水人員下海確認，應為大金門送小金門的海底輸水管線，目前大小金海管經檢視供水仍屬正常，水廠已緊急針對海管上浮二端進行太空包保護，同時已安排船機及材料進場修復工作。

據了解，水廠已緊急在浮管佈設警示設施，並請交通部航港局發布礙航公告，避免來往船舶通行影響船隻及海管安全，也請通行附近船隻留意。

目前小金門之用水均倚賴這條海管輸水管線，為避免海管斷裂影響供水，水廠已啟動應變備援機制，並整備使用小金門當地湖庫水源之紅山淨水場，倘海管發生狀況影響供水，水廠將立即啟用紅山淨水場供水，目前小金門西湖、蓮湖及菱湖等三座湖庫，總可供水量約為20萬噸，尚可供應120~150天，可確保烈嶼地區之基本用水無虞。

水廠也說，未來金門大橋的附掛自來水管線工程、陸上加壓站及相關管線設施工程完成後，將取代既有單一海管之供水模式，提升小金門供水安全與穩定。

金門大橋自來水管線附掛工程已於2月9日決標，經費約需0.7億元，預定4月開工，未來小金門供水將更穩定。圖／縣府提供
金門大橋自來水管線附掛工程已於2月9日決標，經費約需0.7億元，預定4月開工，未來小金門供水將更穩定。圖／縣府提供

金門大橋 太空

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