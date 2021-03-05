大林蒲土地一坪換一坪 高市府提4大原則說分明

高市府辦理大林蒲遷村案，市府今天針對「住商土地一坪換一坪」提出4大原則說明，將以協議價購讓大林蒲土地與安置區域免費交換更高價、等面積土地，且仍有上漲空間。

市府大林蒲遷村專案辦公室指出，「私有住商土地一坪換一坪」是市府向中央爭取的最有利條件，也創全國先例，以專案協議價購方式將大林蒲土地與安置地區土地同分區、等面積交換。

市府說明，專案協議價購方案包含「土地」、「房屋」及「現金」3種方式，在等值前提下，由土地所有權人，依照需求及意願擇一方案與市府進行協議價購。而選擇「土地方案」的人，市府就會安排安置地區等面積土地，來抵付應給的協議價購土地價金，達成「一坪換一坪」目標。

市府表示，私有住商土地換地將以「住宅區換住宅區、商業區換商業區」、「以土地歸戶結果作為配地單元」、「以公平公開方式抽籤換地」、「宗教設施土地優先選配」等4原則辦理，在13日第一次說明會中，也將以案例詳加說明。

針對「以土地歸戶結果作為配地單元」及「以公平公開方式抽籤換地」，就是將所有權人組成及權利範圍、他項登記及限制登記等情形相同者，歸為同一戶配地，也就是將大林蒲土地持有狀態移置到安置地區。

到了安置地區後，市府現已規劃6個分區配地，之後會再按各分區讓民眾進行抽籤配地，一切公平公開，沒有先來後到的問題。至於「宗教設施土地優先選配」則是由宗教團體優先選配土地，再讓其他所有權人綜合考量後，再選擇配地地點。

市府也舉例，例如某民眾在大林蒲擁有每坪市價約新台幣7.5萬元的土地，土地總價即為195萬。「私有住商土地一坪換一坪」就是市府以安置區域內的住宅區26坪土地和民眾進行協議價購，也就是說民眾可以用價值195萬的土地換到安置區域市值約800萬的土地，且不用多出一毛錢，未來更有上漲空間。