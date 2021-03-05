季節限定「綠色岐跡」來了 烈嶼提供迷彩裝賞美景

又到了綠石槽時節。金門縣烈嶼鄉公所「綠色岐跡．綠石槽電瓶車專線」首發團明天上路，兩台車已預約額滿。鄉公所提供迷彩裝，邀民眾到青岐海岸賞綠石槽，體驗一日阿兵哥。

烈嶼鄉南山頭營區下方的青岐海岸，除了有壯觀的玄武岩地質景觀，經海水長期沖刷而成的潮溝，在3、4月披上以石蓴、滸苔為主的綠色藻類，形成賞心悅目的「綠石槽」，遠眺整個海岸好像覆上一層天然的綠色地毯，美不勝收。

烈嶼鄉公所迎接今年的綠石槽，已從1日起，在既有的電瓶車環島之旅兩條路線外，新增季節限定的綠石槽路線；而與過去不同的是，今年綠石槽電瓶車將先帶領遊客到后麟步槍模擬射擊館換上迷彩裝，再展開遊程，體驗一日阿兵哥。

造訪綠石糟時，「青岐港生態小教室」還有專業解說老師提供地質、生態環境、戰地風情及人文認知導覽服務。

而除了近距離接觸綠石槽，電瓶車遊程還包括到仿雷區、上林海邊和東崗海水浴場觀賞裝置藝術。遊程結束後，可到九宮旅服中心憑當天乘車票券兌換限量好禮一分。一趟遊程時間大約3.5小時。

鄉公所表示，季節限定的綠石槽電瓶車自1日起受理預約，由於這兩天潮汐時間比較適合觀賞綠石槽，也才有遊客預約，明天的綠石槽電瓶車等於是首發，兩台電瓶車已預約滿額。鄉公所表示，只要遊客有需求，到時可以加開。

鄉公所指出，發車地點在烈嶼九宮旅服中心，發車時間是上午8時30分、9時、10時，以及下午2時和3時共5梯，非縣籍民眾全票新台幣300元，非縣籍學生及老人優惠票200元，縣民票150元；身高115公分以下兒童免費。

此外，鄉長洪若珊表示，除了春定限定的綠石槽，烈嶼鄉海岸有豐富的潮間帶生態及多樣的地質景觀，還有潔白無瑕的沙灘、小金門限定的貓公石海岸，以及最適合欣賞夕陽美景的沙溪堡營區海岬，種種美不勝收的島嶼風情，值得大家來趟輕漫遊，感受烈嶼的美與好。

綠石槽電瓶車預約電話082-364881，5月31日預約截止。鄉公所表示，旅客也可租借電動機車，電話：082-364181。如需諮詢，可再致電鄉公所服務台專線：082-364500。生態小教室導覽服務預約082-363193 。