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政院核定高雄捷運岡山路竹延伸線 高市：今年底前動工

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
行政院核定高雄捷運岡山路竹延伸線2A規畫，高市捷運局表示可望今年12月底前動工。圖／高雄市捷運局提供
行政院核定高雄捷運岡山路竹延伸線2A規畫，高市捷運局表示可望今年12月底前動工。圖／高雄市捷運局提供

高雄市捷運局長吳義隆今天表示，行政院昨天正式核定「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫綜合規畫（第二A階段）暨可行性研究報告修正報告」，相關工程可望於今年12月底前動工興建，同時持續推動第二B階段，讓捷運建設往湖內邁進。

吳義隆表示，這次中央核定計畫的起點，銜接第一階段的岡山車站（RK1），共設置5座車站，包括岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、高雄科學園區（RK4）、高苑科技大學（RK5），止於路竹市區南端（RK6），全長約7.84公里，總工程經費加計台鐵岡山車站跨站天橋後約為199.32億元。

高雄市政府表示，這是行政院「前瞻基礎建設計畫」軌道建設項目之一，將串連高科技產業，帶動北高雄整體發展，服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾，以及沿線各大科技產業園區7.5萬就業進駐人口，沿線計有路竹科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等，透過岡山路竹延伸線案等重大交通建設的推動，可使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，並據以發揮既有雄厚的工業產業實力，打造北高雄友善宜居環境及發展成為南台灣高科技廊帶。

岡山 捷運 行政院

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