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季節分流 墾丁後壁湖出水口西側夏天不能划獨木舟

中央社 / 屏東縣5日電

墾丁後壁湖出水口西側被民眾抱怨禁止獨木舟及立式划槳（SUP），墾丁國家公園管理處今天表示，由於當地腹地小，為提升旅遊品質，夏天將獨木舟及SUP分流至潟湖區。

墾管處表示，為鼓勵健康海域遊憩活動，於109年度所修訂的「墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案」即規劃開放獨木舟及SUP等無動力海域遊憩活動，並於民國109年4月1日公告實施。

墾丁後壁湖出水口西側（俗稱小峇里）為近年來極熱門的海域遊憩地點，當地常見海域遊憩包含戲水、游泳、浮潛、潛水等，另包含新開放的獨木舟及SUP。

墾管處表示，小峇里範圍腹地狹小，並有大量珊瑚環礁，在夏季旺季期間經常發生獨木舟或SUP遍佈沙灘及水域，旁邊擠滿游泳或浮潛遊客，亂象叢生，相關業者及當地水域遊憩相關協會，都建議需適當進行分流規範，所以才進行季節分流。

墾管處表示，夏季沒有東北季風期間，將獨木舟或SUP分流至後壁湖潟湖區等水域，小峇里海灘則保留給暑期大量的親子戲水，浮潛等活動；至於非夏季期間，因水上遊憩活動人數較少，則不作分流管制。

墾管處表示，相關規範都明確記載在「墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案」內，告示牌上沒有詳細說明規範地點及規範原因，讓民眾因不明白而產生誤解，墾管處將補充說明。

獨木舟 墾管處 墾丁

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