彩繪稻田技術團隊在這裡 屏東東港下廍社區炫技

神農獎得主林清源帶領東港下廍社區成立彩繪稻田團隊，連3年為屏東熱帶農業博覽會種彩稻，最近他又帶著團隊在下廍社區種「廍步豐收」彩稻田，圖案已長成，吸引許多人拍照。

東港鎮下廍社區往南州鄉萬華村的路上，最近出現「廍步豐收」的農村美麗圖案，這裡正是台灣彩稻的首發地，屏東熱帶農業博覽會剛閉幕，這裡的彩稻風光再度吸引民眾拍照。

林清源因種稻在民國100年獲得神農獎，6年前，屏東縣政府舉辦彩稻藝術節，由農業單位提供研發出的彩稻種子，在林清源的稻田上，由林清源帶著農民種出Line圖案的彩稻，驚豔全台。

而後，彩稻移往屏東熱帶農業博覽會，林清源帶領社區的人組成彩稻種植團隊，從3D繪圖、座標定位和插秧全部一手包辦，近3年連續為熱博種彩稻。

屏東熱博前幾天閉幕，喜歡彩稻拍照打卡的民眾，不妨到林清源的家鄉東港下廍社區，這幾天路邊稻田的彩稻圖案已長出來，與屏東熱博的知名卡通、布袋戲及電影人物圖案，下廍社區的彩稻呈現的是農村故事。

林清源說，哥哥林清發是下廍社區理事長，為了讓外界知道彩稻始發地出自下廍社區，一方面也宣傳社區的物產稻子、蓮霧和自己所開創的品牌「老鷹紅豆」出自下廍社區，今年1月中他帶領團隊種下彩稻。

林清源說，畫3D圖的是社區裡的博士，座標定位則有賴年輕人，插秧的則有大潭國小學童、年輕人和中老年人，整個彩稻團隊約有25人。

林清源表示，稻田圖案是社區圍牆的圖案，是一幅「廍步豐收」的秋收圖，前面是社區農產之一蓮霧，後面則是一名婦人在收割稻子，天上還有飛翔的老鷹，分別以黑色、白色、紫紅色及稻子原來的綠色構成圖案。

林清發說，除了希望推廣下廍的特產，老鷹也給人環境生態保育的省思，彩稻的種植是向縣政府爭取農村再生經費完成，這批彩稻預定5月20日採收，屆時會請當初協助插秧的大潭國小學童來收割，體驗農事，這一段時間，社區發展協會在彩稻周邊插上旗幟，歡迎民眾觀賞拍照。