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澎湖VR體驗 一窺西吉藍洞之美

中央社 / 澎湖縣5日電

「西吉藍洞」被譽為最美海蝕洞，澎湖縣政府在海洋地質公園內打造一座迷你藍洞VR體驗場，今天起開放體驗，民眾有如身歷其境，近距離感受秘境之美。

澎湖縣政府「驚嘆藍海、搖滾藍洞VR」暨藍海紀念郵摺由縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人同步在海洋地質公園中發布，並率先體驗，感受西吉藍洞之美；海洋國家公園在澎湖機場出境大廳也常態性展出南方四島國家公園的美景。

澎湖縣政府旅遊處表示，「西吉藍洞」是澎湖著名自然奇景，位於南方四島西吉嶼，因凶險海流和封閉海域更顯神秘，曾發生遊客不諳水流而被捲出外海事件；配合今年是海洋年，特別在海洋地質公園中心內打造一座迷你藍洞VR體驗場，外裝牆面為模擬藍洞裝置，輔以水波柔美燈光，宛若身歷其境處在神祕藍洞中。

澎湖西吉嶼在民國67年遷村，形成一座無人島，島嶼因無居民、碼頭設施，縣府也公告天然海蝕洞藍洞為南海玄武岩自然保留區，並列入澎湖南方四島國家海洋公園，目前由海洋國家公園管理處所管轄，未經申請許可不得登島進入，違者最重依法處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

藍洞位於西吉嶼北端一座天然海蝕洞，因頂端塌陷，下方玄武岩斷裂崩落，形成一半開放孔洞，當地居民稱為「灶籠」，洞口透亮清澈的海水，景觀令人驚嘆。

旅遊處表示，搖滾藍洞VR體驗，今天起開放，採網路實聯預約制，全程免費，一次限2人使用，配合防疫措施，入場配合量體溫並配戴口罩，體溫超過37.5度者將禁止入場。

澎湖 國家公園 西吉嶼

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