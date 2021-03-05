金門熱門景點獅山砲陣地試辦賣店標租 不少人躍躍欲試

金門有許多戰地史蹟，多數都是軍事營區修復及活化再利用，為提升各軍事設施景點使用效益，金門縣府今天表示，3月將以熱門景點獅山砲陣地先行試辦賣店標租，期盼帶動聚落遊憩服務產業的發展，活絡地區經濟，由於獅山砲陣地每年約吸引20多萬觀光客參訪，算是觀光客必到的景點，預料將吸引不少民眾搶著投標。

縣府觀光處表示，獅山砲陣地園區自開放參觀以來，平均每年吸引約24萬人次以上遊客參訪，是金門地區觀光旅遊的熱門景點。去年雖受疫情影響，小三通自2月10日起停航，但因國內旅遊熱絡，據統計，獅山砲陣地於去年8月份甚至創造4萬1067人次參訪高峰。

為使遊客能更深入體驗金門戰地氛圍，並讓戰地史蹟的保存受到更多人的關心與重視，縣府持續對特有觀光資源加以活化，經評估熱門景點獅山砲陣地成為試辦賣店標租首選。

金門縣政府指出，這次的第1次軍事營區活化標租，標的物「獅山砲陣地旅服中心」，面積約90.15平方公尺，每年標租金最低價格為新臺幣11萬400元，租期以2年為原則，將視營運狀況及考評經營成效給予1次續約1年之機會，投標時間即日起至110年3月18日下午17時止，有興趣民眾請把握機會。