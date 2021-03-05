暫緩支援台南用水 高市府：高雄水情穩定

高雄暫停送水至台南，讓水情引發關注。高雄市水利局長蔡長展今天說，雖然南部地區供水吃緊，但高雄每日可取143萬噸原水，加上4.5萬噸再生水，水情穩定，不影響民生及產業用水。

南部地區水情嚴峻，高雄市因積極開發伏流水及再生水，供水穩定；但受到乾旱不下雨影響，高屏溪川流水也下降，高雄自2月25日起水情燈號由綠轉黃，執行夜間減壓供水後，昨天0時起再停止送5萬噸水至台南。

蔡長展上午召開記者會表示，停止北送台南供水是中央調度策略，相較新竹、台中、台南水情亮橙燈，進入減量供水，高雄僅亮黃燈，進入減壓供水，停供行政機關噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，水情相對穩定，尚不影響民生及產業用水。

水利局表示，中央與地方近年合作開發伏流水與再生水，目前高屏溪每日供水62萬噸、鳳山水庫30萬噸、澄清湖8萬噸、地下水及伏流水43萬噸，總計143萬噸原水，加上鳳山溪再生水廠每日可供4.5萬噸再生水，水情穩定。

此外，水利局也提到，鳳山淨水場在東港溪原水前處理設備助攻下，已可支援民生供水最大量達每日5萬噸。另外，今年將完工的臨海再生水廠，每日可再提供3.3萬噸再生水。隨著市府再生水增供，降低工業用水供應量，多餘水源可再轉供民生用水，為產業投資與民生用水作充足準備。

高市府表示，將持續與中央合作，開發民生及產業用水，穩定大高雄地區的供水。水情雖調整為黃燈，尚不影響民生及產業用水，希望市民在極端氣候下共體時艱，讓節水變成全民運動，珍惜寶貴水資源。