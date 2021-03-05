在高雄 經營攤車也能辦青年創業貸款！最高可貸50萬

在高雄不只開店，連經營攤車都申請青創貸款，即日起設籍高雄市逾3個月上，20歲至45歲間3年內曾參與創業輔導課程達20小時的民眾，就能向高雄市青年局申請青創貸款，最高可貸到50萬。

高雄市青年局這波鎖定的對象是符合商業登記法第5條規定，沒有公司或商業登記的小規模商業，資本額1000萬以上，凡通過申請審核著，免徵擔保品，前3年可獲利息補貼，貸款期限最長7年。

青年局長張以理表示，以往貸款方案適用對象僅限公司、商業、有限合夥登記或立案的事業，這次特別修法，提供以前因沒有公司或商業登記，難以取得資金貸款的小規模事業融資管道及優惠，可望讓經營小本生意的年輕人獲得實質幫助、創造更多就業機會。

高雄市青年局也提供許多創業輔導資源，相關問題可洽07-7995678分機2362、2363、2365。