高雄永安天然氣廠辦說明會 居民火爆怒嗆中油不如台電

中油高雄永安液化天然氣廠將增建3座LNG（液化天然氣）儲槽，今天上午在永安新港社區活動中心開說明會。出席居民要求新增避難所、增加在地員工晉用比例，另要求中油比照台電，每年依據比例回饋地方，場面一度火爆。中油表示，已委託顧問公司評估規畫，持續努力中。

中油永安廠是台灣首座液化天然氣廠，民國73年建廠至今。6座儲槽的卸收量接近操作上限，中油計畫增建3座各20萬公秉地下型薄膜式儲槽，去年12月高市府環保局審查通過，應要求召開說明會。

今天上午，中油天然氣事業部執行長李皇章、永安廠長李熙文等人主持說明會。地方人士一致認為，儲槽安全性最重要，現有避難所恐無法因應未來需求，「萬一出事沒地方跑」。此外，地方居民爭取中油比造台電編列「電協金」多年，一直未獲得具體回應，此項訴求今天成為說明會引爆點，多名居民起身咆哮，不滿中油不如台電照顧鄉親。

高市議員高閔琳及新港、永安、永華等里長紛發言要求建立回饋金機制。新港里長何應成說，台電興達電廠與中油天然氣儲槽都設在永安，算是嫌惡設施，中油向來以敦親睦鄰金補助社區活動，台電每年約1億電協金（非固定），中油連十分之一都不到。

高閔琳表示，回饋機制要檢討，若有回饋應該直接給鄉親使用，不要放著生利息，看得到吃不到；補助社區活動不如直接撥給公所，建設地方或給社團運用比較有感。