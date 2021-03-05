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高雄永安天然氣廠辦說明會 居民火爆怒嗆中油不如台電

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中油高雄永安液化天然氣廠預計明年初增建3座LNG（液化天然氣）儲槽，今天上午在永安新港社區活動中心辦說明會，永安鄉親出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
中油高雄永安液化天然氣廠預計明年初增建3座LNG（液化天然氣）儲槽，今天上午在永安新港社區活動中心辦說明會，永安鄉親出席踴躍。記者徐白櫻／攝影

中油高雄永安液化天然氣廠將增建3座LNG（液化天然氣）儲槽，今天上午在永安新港社區活動中心開說明會。出席居民要求新增避難所、增加在地員工晉用比例，另要求中油比照台電，每年依據比例回饋地方，場面一度火爆。中油表示，已委託顧問公司評估規畫，持續努力中。

中油永安廠是台灣首座液化天然氣廠，民國73年建廠至今。6座儲槽的卸收量接近操作上限，中油計畫增建3座各20萬公秉地下型薄膜式儲槽，去年12月高市府環保局審查通過，應要求召開說明會。

今天上午，中油天然氣事業部執行長李皇章、永安廠長李熙文等人主持說明會。地方人士一致認為，儲槽安全性最重要，現有避難所恐無法因應未來需求，「萬一出事沒地方跑」。此外，地方居民爭取中油比造台電編列「電協金」多年，一直未獲得具體回應，此項訴求今天成為說明會引爆點，多名居民起身咆哮，不滿中油不如台電照顧鄉親。

高市議員高閔琳及新港、永安、永華等里長紛發言要求建立回饋金機制。新港里長何應成說，台電興達電廠與中油天然氣儲槽都設在永安，算是嫌惡設施，中油向來以敦親睦鄰金補助社區活動，台電每年約1億電協金（非固定），中油連十分之一都不到。

高閔琳表示，回饋機制要檢討，若有回饋應該直接給鄉親使用，不要放著生利息，看得到吃不到；補助社區活動不如直接撥給公所，建設地方或給社團運用比較有感。

中油廠長李熙文回應，3座新槽營運前會完成緊急應變災防計畫，另邀請專家學者與居民合組防災監督委員會，永安區目前有5個避難所，會要求規畫廠商會把所有避難所統一評估， 若有不足會新增，讓所有社區都很安全。李說，台電的電協金有立法，中油已經開始發顧問包，會評估未來如何比照台電設一個油協金，用人在地化問題也會採滾動式檢討，繼續跟總公司反映鄉親意見。

中油高雄永安液化天然氣廠今天上午在永安新港社區活動中心辦說明會，居民不滿爭取中油未編列回饋金照闢鄉親，多人同時起身怒罵。記者徐白櫻／攝影
中油高雄永安液化天然氣廠今天上午在永安新港社區活動中心辦說明會，居民不滿爭取中油未編列回饋金照闢鄉親，多人同時起身怒罵。記者徐白櫻／攝影

中油 台電 高閔琳

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