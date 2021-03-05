佛心來著 高雄市啟動老舊公寓大廈修繕補助

近年老舊大樓電梯故障或外牆磁磚掉落而造成人員傷害的事件頻傳，高雄市工務局調查發現，市內住戶較多的公寓大廈，有一半以上屋齡已逾25年，基於維護住戶安全，工務局將對社區老舊公共設施提供修繕補助，受理期限至11月30日止。

據工務局統計，高雄市6100個社區大樓報備成立公寓大廈管理組織，其中7樓以上，較具住戶規模的公寓大廈管理組織超過3500棟，其中超過一半屋齡超過25年，包含電梯、外牆等已經達到需要更新或大修維護的階段。

工務局表示，近年來常傳出大樓電梯故障或外牆磁磚掉落造成人員傷害的事件，管理委員會針對大樓的共用建築如果管理不善，可能會衍生法律責任，因此管理委員會需委託專業廠商定期保養維護電梯，且每年至少檢視一次外牆磁磚或飾面材料的劣化情形。

而高雄市年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助作業已啟動，工務局表示，已取得公寓大廈認證標章的社區，管理委員會或管理負責人可在標章有效期限內向工務局提出申請，受理至11月30日截止，預算若用完或超過申請日，都不再受理。

另外大廈屬於共用或約定共用部分的外牆磁磚或飾面材料若有剝落或凸起情形，及昇降機裝設鏡子，都可提出修繕補助。補助表格可上工務局建築管理處網站https://build.kcg.gov.tw/下載。