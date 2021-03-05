高通台灣創新競賽21日截止收件　首屆冠軍鼓勵廠商爭取

全球無線科技大廠高通公司舉辦「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge， 簡稱QITC），祭出總價值40萬美金的獎金和服務，到本月21 日截止收件，高雄市經發局鼓勵高雄廠商參加。高雄子弟創辦的新創公司「洞見未來（RelaJet）」獲得首屆QITC冠軍，營運長陳宥任表示，能加入高通創新體系（Qualcomm Advantage Network）是RelaJet邁向國際市場重要的一步。

經發局表示，高通自2019年起每年舉辦「高通台灣創新競賽」（QITC），支持新創團隊運用高通平台在5G、蜂窩物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案。今年活動1月21日開跑，收件到3月21日截止，本屆入圍者及優勝者除將獲得總價值達40萬美金的高額獎金外，還能獲得專利申請補助、高通技術支援，並鏈接高通全球新創生態系。

陳宥任說，他的弟弟陳柏儒是「洞見未來」的創辦人，天生聽損，因認為市面上的助聽產品有所不足，兄弟即攜手在2018年創辦公司投入AI（人工智慧）聲音技術研發，在行政院科技部及高通的支持下，將獨門演算法融入高通的藍芽平台，成功研發無線助輔聽器耳機解決方案，讓輕、中度的聽障朋友及銀髮族能以不到萬元的價格購入使用。在高通技術輔導下，搭載RelaJet人聲增幅技術的輔聽耳機即將於台灣上市。

經發局長廖泰翔表示，高通不只去年12月與全球封測大廠日月光、中華電信合作建置全球首座5G mmWave（毫米波）智慧工廠，去年底的「Qualcomm Tech Week（高通科技周）」也在高雄舉辦，並同步視訊連線北、高兩地業者參與，盼高通與高雄在地廠商有更多合作。