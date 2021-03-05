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尊重生命 高市曝屍街頭流浪犬貓不再被當「垃圾」處理

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
今年2月起，高雄市曝屍街頭的浪浪，清潔人員不再直接投入垃圾車，而是覆裝入禮儀袋，送到動物收容所進行燒化處理。圖／高雄市動保處提供，
今年2月起，高雄市曝屍街頭的浪浪，清潔人員不再直接投入垃圾車，而是覆裝入禮儀袋，送到動物收容所進行燒化處理。圖／高雄市動保處提供，

過去曝屍街頭的流浪犬貓，被清潔人員收走後是直接投入環保車內，不過高雄市今年2月起接獲清理通報後，會將貓狗遺體收進專用禮儀袋內，再送往公立動物收容所冰存並集中火化，對生命更多一分尊重。

高雄動物保護處為讓「浪浪們」也能善終，與環保局合作檢討現行街道犬貓遺體處理流程，不讓流浪街頭的毛小孩，死後被當成垃圾丟棄。

動保處表示，許多流浪犬貓其實都是被主人不當棄養，高雄市基於尊重生命的態度， 依街道犬貓遺體處理作業流程妥善處理流浪犬貓遺體，今年2月起民眾只要在街頭發現犬貓曝屍，即可通報1999市民專線，由環保局清潔到場處理。

清潔人員會持印有「尊重生命人道善終」字樣與盛開蓮花圖樣的鵝黃色禮儀袋，讓街道犬貓遺體得以尊嚴善終，再送至壽山或燕巢兩處公立動物收容所，工作人員會先掃描器犬貓遺體，如曾植入晶片，即連繫飼主自行處理；確認為無主者，則委託專業廠商集體火化。

動保處長葉坤松呼籲，飼主一定要為毛小孩植入晶片及辦理寵物登記，千萬別放任家中犬貓在外遊蕩走失，成為浪浪，甚至發生意外傷亡憾事。

清潔人員先為死亡的浪浪掃描有無植入晶片，若有飼主，會主動連繫處理。圖／高雄市動保處提供
清潔人員先為死亡的浪浪掃描有無植入晶片，若有飼主，會主動連繫處理。圖／高雄市動保處提供

流浪犬 動物收容所

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