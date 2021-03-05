聽新聞
test
0:00 / 0:00
尊重生命 高市曝屍街頭流浪犬貓不再被當「垃圾」處理
過去曝屍街頭的流浪犬貓，被清潔人員收走後是直接投入環保車內，不過高雄市今年2月起接獲清理通報後，會將貓狗遺體收進專用禮儀袋內，再送往公立動物收容所冰存並集中火化，對生命更多一分尊重。
高雄動物保護處為讓「浪浪們」也能善終，與環保局合作檢討現行街道犬貓遺體處理流程，不讓流浪街頭的毛小孩，死後被當成垃圾丟棄。
動保處表示，許多流浪犬貓其實都是被主人不當棄養，高雄市基於尊重生命的態度， 依街道犬貓遺體處理作業流程妥善處理流浪犬貓遺體，今年2月起民眾只要在街頭發現犬貓曝屍，即可通報1999市民專線，由環保局清潔到場處理。
清潔人員會持印有「尊重生命人道善終」字樣與盛開蓮花圖樣的鵝黃色禮儀袋，讓街道犬貓遺體得以尊嚴善終，再送至壽山或燕巢兩處公立動物收容所，工作人員會先掃描器犬貓遺體，如曾植入晶片，即連繫飼主自行處理；確認為無主者，則委託專業廠商集體火化。
動保處長葉坤松呼籲，飼主一定要為毛小孩植入晶片及辦理寵物登記，千萬別放任家中犬貓在外遊蕩走失，成為浪浪，甚至發生意外傷亡憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言