尊重生命 高市曝屍街頭流浪犬貓不再被當「垃圾」處理

過去曝屍街頭的流浪犬貓，被清潔人員收走後是直接投入環保車內，不過高雄市今年2月起接獲清理通報後，會將貓狗遺體收進專用禮儀袋內，再送往公立動物收容所冰存並集中火化，對生命更多一分尊重。

高雄動物保護處為讓「浪浪們」也能善終，與環保局合作檢討現行街道犬貓遺體處理流程，不讓流浪街頭的毛小孩，死後被當成垃圾丟棄。

動保處表示，許多流浪犬貓其實都是被主人不當棄養，高雄市基於尊重生命的態度， 依街道犬貓遺體處理作業流程妥善處理流浪犬貓遺體，今年2月起民眾只要在街頭發現犬貓曝屍，即可通報1999市民專線，由環保局清潔到場處理。

清潔人員會持印有「尊重生命人道善終」字樣與盛開蓮花圖樣的鵝黃色禮儀袋，讓街道犬貓遺體得以尊嚴善終，再送至壽山或燕巢兩處公立動物收容所，工作人員會先掃描器犬貓遺體，如曾植入晶片，即連繫飼主自行處理；確認為無主者，則委託專業廠商集體火化。