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水情還好？ 高市府：只停供公家機關非急需非必要用水

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高屏溪攔河堰川流量遠比去年同期低。圖／高雄市水利局提供
高屏溪攔河堰川流量遠比去年同期低。圖／高雄市水利局提供

南台灣水情拉警報，高雄市政府水利局今天喊話安民心，強調目前只停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，不影響民生及產業用水，但仍請民眾節約用水。

水利局表示，中央與地方近年來合作開發伏流水與再生水，目前高屏溪沿岸開發的地下水及伏流水每日最大供水可達70萬噸，高市府營運中的鳳山溪再生水廠，每日可供應4.5萬噸再生水給臨海工業區使用，並可擴增到5萬噸，今年將完工的臨海再生水廠，每日可再提供3.3萬噸再生水，鳳山淨水場可支援民生供水最大量達每日5萬噸。

水利局強調，隨著再生水增供，降低工業用水供應量，多餘水源可再轉供民生用水；高市府將持續與中央合作，開發民生及產業用水，穩定大高雄地區的供水；目前水情雖調整為黃燈，尚不影響民生及產業用水，不過還是要請民眾節約用水。

自來水公司自2月25日起對高雄市實施第一階段夜間減壓供水後，並從昨天起暫停送水給台南。

高雄市 地下水 高屏溪

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