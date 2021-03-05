中博高架拆除近尾聲 高市府緊盯臨時站西路工程

高雄市中博高架橋拆除工程進入第7天，高雄市副市長林欽榮今天率員視察拆除進度，目前臨時站西路與建國路口正進行鋪面工程，將作為站東路通車前進出車站的聯絡道路。

林欽榮上午至應變中心視察聽取簡報，並與交通部鐵道局及高雄市交通局、警察局等單位視察臨時站西路與建國路鋪面施作情形。目前拆除工程進度已達86.3%，超前2.3%，林欽榮感謝工程人員辛勞，期許工程能盡速完成。

中博高架橋拆除後，長年聯通的中山、博愛路不再連貫，而是改由站西路及站東路繞行車站兩側。

因臨時站西路在明年9月站東路完工前，將闢為雙向6車道使用，並限速30公里，林欽榮呼籲市民習慣改道至目前使用的替代道路，等站東路通車後，站西路其中3線道將改回人行道，並規定車輛單向通行。

林欽榮指出，隨著鋼梁卸下，高雄車站南北端博愛路、中山路建物視野逐漸開闊，許多市民也見證高雄新站改變，感謝市民這段時間包容與配合，整體車流仍能保持順暢，是高雄市民了不起的成就。

交通局表示，未來臨時站西路通車後，因臨時站西路主要提供車站施工期間接送服務，在臨時站西路兩側均設有車站旅客接送區，並新設汽機車臨停區、計程車招呼站、公車停靠區及YouBike租賃站等設施。

交通局指出，如無需進出車站接送旅客的用路人，可使用中華、民族、自立、自由及復興路通行。

交通局表示，根據施工期間觀測資料顯示，各替代道路行車時間維持與拆橋前相當的行車時間，高雄捷運高雄車站運量也較拆橋前運量成長10%，達10.7萬人次，代表市民充分配合轉乘疏導措施，紓解交通負荷。

中博高架橋配合鐵路地下化、車站站區工程而功成身退，高雄市政府與鐵道局利用二二八連假自27日凌晨起拆除，周邊道路封閉施工，預計8日上午6時起恢復通車；至於主橋，預計於2個月內拆除完畢。