彩稻田技術團隊大本營　東港下廓社區兄弟炫技種給你看

屏東縣東港鎮下廓社區是農村聚落，社區發展協會理事長林清發的弟弟林清源，不僅是神農獎得主，也是近年興起彩繪稻田的重要推手，為讓外界知道，讓人讚嘆的彩稻技術團隊，出自東港下廍，同時看見社區農業之美，兄弟倆農曆年前合力種下的「廍步豐收」故事彩稻田，近日圖案已形，彷如美麗又自然的大幅鄉村水彩畫作，吸引民眾拍照打卡。

林清源是在地東港下廍人，在2015年以彩稻在屏東種出LINE的卡通圖案而聲名大噪，近年來也是屏東熱帶博覽會的常客，受邀種植彩稻，今年初和哥哥林清發配合，在老家社區農田種下彩稻，1月16日插殃，由黑、紫、淡綠、黃和原本綠色的稻米，構築出呈現農家故事的「廍步豐收」美麗圖案；他說，稻田彩繪要懂得稻田特性、插秧技術，還要下田定座標、指揮插秧，才能準確長出圖案。

自己也是稻農的林清發說，和弟弟合作設計的圖案，除了農家收割外，還加入下廍另外的特產蓮霧和弟弟開創「老鷹紅豆」品牌的老鷹，上方的老鷹翱翔在田間，讓農田多了不同的看點，除了希望推廣下廍的特產，也給人環境生態保育的省思。

林清發說，該批彩稻預定5月20日採收，屆時會請當初協助插殃的大潭國小學童來收割，體驗古老農事生活；現在的圖案已大致成形，社區發展協會也在周邊插上旗幟，歡迎民眾來觀賞。