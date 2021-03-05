認清事實！高雄中博高架拆了 中山博愛路再也不直通

高雄市中博高架橋的引道預計8日之前全部拆完，「臨時站西路」也將開通，屆時汽機車如果要從中山路、博愛路由南往北或由北往南，要從「臨時站西路」繞過高雄火車站區；高雄市政府籲請民眾，如果不是要到火車站或周邊，儘量改道其他道路；另外，本來可以左右轉的九如路、博愛路口，都不能左轉，而且大巴士禁入站西路。

高雄市副市長林欽榮今天早上視察中博高架橋引道拆除進度，也了解8日起的火車站周邊交通動線規畫。

到目前仍有很多民眾以為中博高架橋拆除之後，中山路、博愛路會和拆除陸橋的大順路、自立路一樣，從高架變為地面道路貫通南北。事實不然，曾以地下道、高架橋直貫的中山路與博愛路，直通33年之後，因鐵路地下化反而不直通了，改為拐彎連結，西邊的要靠站西路，東邊要靠預計明年9月完工的站東路，往來中山路、博愛路的汽機車要從火車站區兩邊繞行。林欽榮今天就呼籲市民要習慣改道，不是要火車站或周邊的，儘量和目前一樣，改走民族路、中華路、自由路、復興路等。

林欽榮表示，現在的站西路之所以說是「臨時」，是因站西和站東路都是單向3線車道的設計，現在站東路還沒有開通，站西路暫時闢為6線道，南北向各3線，等站車路通車了，站西路有3線道會改回人行道，維持3線車道；目前為了避免汽機車誤入對向車道，交通局特別用藍色和紅色漆畫在南北向車道，由北往南的是紅色，由南往北的是藍色。交通局長張淑娟表示，站西路速限30公里，汽機車行經此路段要減速。

林欽榮到站西路連通火車站天橋下表示，此處規畫為公車停等區，不遠處有計程車停等區，接送火車、捷運乘客也在天橋下。

中博高架橋下九如路，原來從博愛路轉進時可以左右轉，8日起都不能左轉；原來能左右轉的建國、中山路口，也不能左轉；站西路全線450公尺都禁止大巴士進入，只有中型以下的巴士能進入。