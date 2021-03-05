快訊

男子跌落新豐車站月台被火車撞上 頭部重創失去呼吸心跳

MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

認清事實！高雄中博高架拆了 中山博愛路再也不直通

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市中博高架橋拆除後，交通要道中山路、博愛路的車流暫時要靠站西路（藍色、紅色）疏解。記者楊濡嘉／攝影
高雄市中博高架橋拆除後，交通要道中山路、博愛路的車流暫時要靠站西路（藍色、紅色）疏解。記者楊濡嘉／攝影

高雄市中博高架橋的引道預計8日之前全部拆完，「臨時站西路」也將開通，屆時汽機車如果要從中山路、博愛路由南往北或由北往南，要從「臨時站西路」繞過高雄火車站區；高雄市政府籲請民眾，如果不是要到火車站或周邊，儘量改道其他道路；另外，本來可以左右轉的九如路、博愛路口，都不能左轉，而且大巴士禁入站西路。

高雄市副市長林欽榮今天早上視察中博高架橋引道拆除進度，也了解8日起的火車站周邊交通動線規畫。

到目前仍有很多民眾以為中博高架橋拆除之後，中山路、博愛路會和拆除陸橋的大順路、自立路一樣，從高架變為地面道路貫通南北。事實不然，曾以地下道、高架橋直貫的中山路與博愛路，直通33年之後，因鐵路地下化反而不直通了，改為拐彎連結，西邊的要靠站西路，東邊要靠預計明年9月完工的站東路，往來中山路、博愛路的汽機車要從火車站區兩邊繞行。林欽榮今天就呼籲市民要習慣改道，不是要火車站或周邊的，儘量和目前一樣，改走民族路、中華路、自由路、復興路等。

林欽榮表示，現在的站西路之所以說是「臨時」，是因站西和站東路都是單向3線車道的設計，現在站東路還沒有開通，站西路暫時闢為6線道，南北向各3線，等站車路通車了，站西路有3線道會改回人行道，維持3線車道；目前為了避免汽機車誤入對向車道，交通局特別用藍色和紅色漆畫在南北向車道，由北往南的是紅色，由南往北的是藍色。交通局長張淑娟表示，站西路速限30公里，汽機車行經此路段要減速。

林欽榮到站西路連通火車站天橋下表示，此處規畫為公車停等區，不遠處有計程車停等區，接送火車、捷運乘客也在天橋下。

中博高架橋下九如路，原來從博愛路轉進時可以左右轉，8日起都不能左轉；原來能左右轉的建國、中山路口，也不能左轉；站西路全線450公尺都禁止大巴士進入，只有中型以下的巴士能進入。

3月8日站西路開始通車，市府交通局、警察局全面戒備，交通局還在網路宣傳， 儘可能把站西路留給要進出火車站的民眾，其他車輛改道其他道路。

高雄市中博高架橋拆除後，整個高雄火車站區位在中山路、博愛路中間，兩條幹道的連通要靠站西路（藍色）和明年才能完成的站東路。記者楊濡嘉／攝影
高雄市中博高架橋拆除後，整個高雄火車站區位在中山路、博愛路中間，兩條幹道的連通要靠站西路（藍色）和明年才能完成的站東路。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長林欽榮（前左）表示，站西路8日開通之後，搭火車、捷運的乘客可以直接在站區天橋下搭公車、計程車。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長林欽榮（前左）表示，站西路8日開通之後，搭火車、捷運的乘客可以直接在站區天橋下搭公車、計程車。記者楊濡嘉／攝影
高雄市中博高架橋拆除，高雄舊火車站（願景館，左邊靠近橋處）會遷到中山路、博愛路中軸線，車站區東邊會開闢一條站東路。記者楊濡嘉／攝影
高雄市中博高架橋拆除，高雄舊火車站（願景館，左邊靠近橋處）會遷到中山路、博愛路中軸線，車站區東邊會開闢一條站東路。記者楊濡嘉／攝影
高雄市中博高架橋引道8日完成拆除，交通要道中山路、博愛路的車流要靠站西路（藍色、紅色）疏解，此路速限30公里。記者楊濡嘉／攝影
高雄市中博高架橋引道8日完成拆除，交通要道中山路、博愛路的車流要靠站西路（藍色、紅色）疏解，此路速限30公里。記者楊濡嘉／攝影

火車站 高架橋 林欽榮

延伸閱讀

學士後醫學系夯！清大、中山、中興設系最新進度曝光

高市拆中博高架橋 第1個上班日交通導流尚稱順暢

「不知我等她，還是她等我」林欽榮細數和高雄車站緣分

情牽高雄車站遷移時隔19年 林欽榮：奇妙旅程

相關新聞

彩稻田技術團隊大本營　東港下廓社區兄弟炫技種給你看

屏東縣東港鎮下廓社區是農村聚落，社區發展協會理事長林清發的弟弟林清源，不僅是神農獎得主，也是近年興起彩繪稻田的重要推手，...

認清事實！高雄中博高架拆了 中山博愛路再也不直通

高雄市中博高架橋的引道預計8日之前全部拆完，「臨時站西路」也將開通，屆時汽機車如果要從中山路、博愛路由南往北或由北往南，...

漁光遇上海濱 濱海國小學校交流擦出創作火花

台南市億載國小漁光分校昨與屏東東港海濱國小進行海洋教育校本課程發展、創新到創發的分享，海濱國小展示教學成果及學生創作的創...

屏北淨水場供水 改善管線末端及地勢高供水問題

屏東縣府提升自來水供水普及率，經縣府多次協調並促請自來水公司增列開發經費及人力，屏東市屏北淨水場在今年春節前開始供水，春...

怕體檢不過 高齡駕駛遲未換照

高齡駕駛換照實施3年多，高雄換照率近8成，台東、屏東均逾7成。南部大眾運輸系統較不發達，長輩習慣以機車代步，部分高齡者遲...

布局明年選舉 高市藍綠深耕原鄉

布局2022，藍綠動起來，為在原民區擴大支持基礎，藍營黨部攜手民代成立服務據點，綠營也將前進原民區辦座談，互別苗頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。