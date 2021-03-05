漁光遇上海濱 濱海國小學校交流擦出創作火花

台南市億載國小漁光分校昨與屏東東港海濱國小進行海洋教育校本課程發展、創新到創發的分享，海濱國小展示教學成果及學生創作的創意小神轎、雷雕作品，讓漁光的孩子大有收穫。

東港海濱國小推動海洋教育校本課程多年，億載國小校長林志政、分校主任張瑾玥特別邀請該校到漁光分校進行校際的分享與交流。海濱國小校長趙錫清表示，海濱國小進行海洋教育校本課程已6年，除了發展自己的校本課程，也積極與他校交流，透過共學、互動與對話，彰顯學校的特色。

海濱國小帶來許多教學成果看板、創意小神轎以及各種雷雕作品，讓漁光孩子看得目不轉睛示。趙錫清說，創意小神轎由孩子自發動手製作，學校則帶入師資、引進志工，更結合科技創新與創發，引領學生創作。

億載國小也贈送孩子們製作的繪本《一直一直在這裡》、億載兒童校刊，以及漁光有名的阿婆茶葉蛋作為伴手禮。海濱國小則回贈創意鑰匙圈、特色繪本。在依依不捨中，大家相約5月21日再見，屆時漁光分校師生將到海濱國小進行校際交流