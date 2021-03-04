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貫通前後站 高雄中山地下道曾經風光

中央社 / 高雄4日電

中博高架橋拆除工程進入第6天，進度續超前推進，除了中博高架橋是貫穿高雄前後站的重要橋樑，地下道曾經營運16年，工程單位起出「中山地下道」隧名牌，將保留此重要的進程。

交通局今天指出，中博高架橋引道拆除進度至4日中午實際進度是80.4%，超前1.4%；持續加速南北引道鋼樑吊運作業，總計動用機具805部，人力1388人次。

交通局表示，工程進度順利，預計臨時站西路3月8日順利通車。除了工程之外，相關文物保留也是施工團隊討論重點，其中，「中山地下道」隧名牌目前暫存工務所內，施工團隊規劃未來要安置在適當的地方並提供解說讓民眾了解貫穿前後車站的通道進程及演變。

車站站區被關注的莫過於興建於1941年的高雄火車站的帝冠式建築，造型呼應高雄的「高」字，具城市代表性。

另外，1987年完工通車的中山地下道曾是連結高雄市區博愛路、中山路的中軸道路；隨著高雄鐵路地下化工程啟動，又興建中博臨時高架橋取代地下道，2003年中博高架橋通車後，中山地下道就封閉，營運時間僅16年，竟還比中博高架橋17年的壽命還短。

交通局指出，中山地下道的壽命雖短，但承襲高雄人的共同記憶，鐵道局特地於拆橋前夕將隧名牌保留且暫置於工務所，未來會規劃適當位置，透過解說讓高雄人了解鐵路地下化過程，博愛路、中山路連通的演進史，讓城市的共同記憶延續下去。

高架橋 鐵路地下化

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