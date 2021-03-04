百位空姐空少遊金門 縣府邀空服員當網美幫金門行銷

為了行銷金門觀光，金門縣政府觀光處有鑑於微網紅趨勢，特別找來空姐空少當「觀光大使」，首創百位空姐空少遊金門，同時導入業者贊助的創意遊程，盼透過空姐的視角引起遊客的共鳴，今天首發團共有10位空服員到金門，他們也陸續走訪各知名景點，並拍照打卡或上傳IG，透過不同的方式來幫忙金門行銷。

「哇，這邊好美喔，幫我拍一張」由華信航空、金門縣政府合作推出的「百位空姐空少遊金門」，今天下午2點前進電影「軍中樂園」的拍攝地陽翟老街，10位高顏值的空姐空少，所到之處都成為焦點，他們也很盡職的幫忙充當「觀光大使」，化身為網美，不管是拍照、合影等，全都超配合的。

金門觀光處長丁健剛表示，希望透過空姐、空少們的微網紅類型行銷，帶領大家看看金門不一樣的美，也讓更多的年輕人發現金門好玩的地方；這一次總共邀請了將近百位的華信的空服成員，一起來金門遊玩，即日起到3月底都會陸續到來。空姐空少們會利用更多生活化的方式，拍美照、住特色民宿，啖美食，並在他們高人氣IG或FB分享金門好玩、好拍、必吃、必住的遊金攻略。

平常都有飛金門航線的華信航空座艙長郭憲忠也說，這是首次來金門深度旅遊，有去了莒光樓與石雕公園，並體驗了柳營的高空彈跳，他說，雖然大家平常都在高空工作，但是首次體驗高空彈跳，感覺很刺激、有趣，大家也都玩得很開心，未來他會將這次金門遊的行程與感想PO上網，希望能幫金門的觀光宣傳。

華信航空表示，華信空服員此次特別利用自己的休假，結伴同行深度旅遊金門，希望吸引更多年輕旅客、體驗金門另類新玩法，協助行銷金門觀光。配合旺季即將來臨，華信航空自4月起，台北-金門每天9班、台中-金門每天6班，每周由台灣往返金門高達105班次。