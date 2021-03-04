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環境髒亂不當飼養33隻犬 高市沒入強制送醫

中央社 / 高雄4日電

高雄市動保處獲報今天赴杉林區查處一處飼養24隻成犬、9隻幼犬的飼主，因飼養環髒亂，判定飼養不當飼養且疑有受虐情形，於是依動保法強制沒入並送醫，後續將依法開罰。

動保處指出，在杉林區查核盧姓飼主飼養24隻成犬、9隻幼犬，犬隻多為米克斯混種，未植入晶片登記、注射狂犬病疫苗及結紮，犬隻養於籠子內，飼養環境髒亂，糞便及垃圾充斥，部分餵飼食物還摻雜雞飼料等，一些犬隻瘦弱可見肋骨及皮膚病。

動保檢查員判定犬隻飼養不當，疑有受虐情形，為避免續遭虐待，動保人員依照動物保護法強制將所有犬隻送醫檢查及醫療。

飼主向動保處人員表示，收容民眾棄養，也有撿拾飼養，部分犬隻會帶去看守果園等，再因犬隻未結紮，且有剛出生的9隻幼犬，致動保檢查員全部沒入。

動保處說，已將犬隻送醫檢查、治療，後續會安排認養及收容等，也會針對飼主的違法行徑包括未施打狂犬疫苗、未植入晶片等依法裁罰。

動保處表示，飼主對於其管領之動物依照動物保護法提供適當、乾淨且無害的食物及24小時充足、乾淨之飲水；安全、乾淨、通風等生活環境，如有違法依法逕行沒入動物，並禁止後續認養動物及不可申請寵物業繁殖買賣或寄養業。

動保處表示，基於動保立場將動物送醫可避免動物續受傷害，呼籲民眾飼養動物要盡到飼主責任，友善動物。

幼犬 認養 疫苗

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