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澎湖關心遊客如廁問題 49個觀光景點公廁列優等以上
受到新冠肺炎疫情影響，國旅成為旅遊主力，澎湖更吸引許多遊客前往度假旅遊，澎湖縣政府更重視觀光景點的公廁品質，澎湖縣環保局最近公布49處觀光景點的公廁符合環保署的標準，希望民眾如廁安心。
環保署108年公布的列冊公廁，澎湖縣有822個，其中200多個達到特優或優等標準，澎縣府環保局公告的被列級特優和優的公廁，以觀光景為主，到這個月則有49座不是特優就是優。澎縣環保局表示，這都是按環保署的規定維護管理，縣長賴峰偉很重視觀光景點的公廁品質，各管理單位也都用心維護，環保局站在督導的立場，希望遊客到澎湖玩時能安心如廁。
澎縣環保局公告特優和優等品質的公廁，如馬公港旅客服務中心、篤行十村、莒光新村、公車總站、觀音亭運動公園、南海遊客中心、馬公汽車加油站、馬公漁船加油站、南海碼頭候船室、南海遊客中心、澎湖休憩園區、澎南圖書館、澎湖機場、隘門沙灘、觀日樓、龍門濱海公園、龍門閉鎖陣地、中屯風車停車場、岐頭遊客中心、北海遊客中心、後寮遊客中心、跨海大橋、漁翁島遊客中心、西臺遊客中心等，這些公廁都有貼上分級標章。
環保署列冊的公廁，許多縣市都標註「特優」、「優等」，例如高雄市，另有「普通」和「不合格」；澎湖縣的公廁，只有把「特優」和「優等」標註出來，不在這兩級內的，在環保署的網站上都標註「None」。澎縣環保局表示，特優和優等以外的公廁，雖然沒有標註，但都會請負責管理維護的單位改善缺失，今年度公廁提升計畫要全力推動特優公廁認證，賦予公廁管理單位榮譽認證，並表揚長期努力成果，也透過公廁提升計畫的推動，讓民眾養成良好如廁習慣，希望每座公廁均能達到不髒、不濕、不臭、沒有病毒的優質環境。
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