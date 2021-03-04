屏東高齡駕駛人換照七成五 部分長者憂檢測難過關

高齡駕駛換照實施3年多來，屏東縣換照率約七成五；屏東監理站說，75歲以上高齡長者每3年就要換證，監理站為加強高齡駕駛換照和免往返奔波，除了寄發通知書、打電話提醒，並和衛生單位合作下鄉宣導，並在部分地區提供換照服務；換照率無法攀升，主要是部分高齡長者擔心在認知功能和體檢時無法通過，乾脆不來辦理。

屏東監理站表示，上月就下鄉在內埔鄉及新園鄉舉辦2場高齡換照服務，也和衛生單位合作持續下鄉宣導，請高齡駕駛人多加利用，也提醒屆滿78歲長者，3年換證時間已到，須再換照，且沒有緩衝期，請收到高齡換照通知單的長輩，儘速前往檢測，現場通過體檢及認知功能測驗，即可領取駕照，完成換照再開（騎）車，讓家人更安心；如已經不騎車或開車，也攜帶身分證申請註銷，已註銷有725件。

屏東監理站說，鄉下地區的70、80歲長輩習慣以機車代步，但部分長者因健康退化，憂心換照時在認知功能和體檢無法過關，就不來辦；體檢時也不乏長者過於緊張無法過關，監理人員都會協助紓緩長者情緒，家屬也可藉此機會，了解長者是否已出現老人失智症相關癥狀。