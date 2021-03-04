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大林蒲遷村條件 高市府：不比桃園航空城遜色

中央社 / 高雄4日電

高市將辦理大林蒲遷村，日前公開遷村安置計畫書草案受到部分民眾質疑。市府都發局今天說，大林蒲遷村案有特殊性，中央以專案優惠補償推動，條件優於紅毛港也不輸桃園航空城

高市府日前公布的遷村草案，接獲不少關切及詢問，都是攸關遷村戶條件的問題，市府陸續釋疑說明，也強調市長陳其邁會出席13日的說明會，允展現最大的誠意直到取得共識。

有關大林蒲遷村條件不如桃園航空城的質疑，都發局發布新聞稿指出，桃園航空城採取「區段徵收」辦理，以土地「市價」補償，地主只能選擇領現金或申領「抵價地」；大林蒲創全國先例，以「住商土地一坪換一坪」方式「專案協議價購」，與安置土地等面積交換，不計較兩地價差，非住商土地則以「查估市價加4成」補償。

現在大林蒲當地市價約每坪新台幣7到9萬元，安置地區土地市價約每坪28到35萬元不等，土地所有權人如選擇「換地方案」，不用補差額，就能換得高價值土地，且未來還有發展及上漲空間。

地上物補償方面，桃園航空城依估價師查估市價補償，且合法房屋與違建補償不同；大林蒲是參考民間公會團體提供的全新重建單價標準，無論房屋合法與否，一律全新重建價格補償，且補償標準會加計物價調整。

如比較建物拆遷補費，桃園航空城合法房屋補償約每坪9.5萬元，未合法房屋每坪約6到8萬元，大林蒲不論合法否都為每坪約9.13萬元。租金補貼方面，桃園航空城的補貼是80萬元，但要等到4年後能入住興建好的安置住宅；大林蒲則自新材料循環產業園區完成報編後即可配地，地主可以建屋，補貼租金15個月（平均約22萬），相互比較並不遜色。

相關大林蒲遷村案有任何疑義，可洽都發局查詢或聯絡大林蒲遷村專案詢問。

航空城 違建 租金補貼

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