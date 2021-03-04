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高雄市首季土地標售 岡山新都心千坪精華角地受矚目

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄岡山第87期重劃區有「岡山農16」美譽，這次釋出的信義段31號土地，預估又將成搶手貨。圖／高雄市地政局提供
高雄岡山第87期重劃區有「岡山農16」美譽，這次釋出的信義段31號土地，預估又將成搶手貨。圖／高雄市地政局提供

高雄市地政局今年度第一季開發區土地預計在3月17日標售，本季推9標9筆優質土地，合計總價為12億5285萬3720元，因大地日益稀少，一地難求，這次將標售的一筆位在岡山87期重劃區的千坪精華角地，區段位置優，最被看好，預估將是建商搶進開發投資的焦點。

地政局表示，9標土地中以第5標最受矚目，第5標土地位在岡山第87期重劃區信義段31地號，在鵬程路與鵬程東路交叉口，是重劃區內精華角地，約1115坪，土地旁邊公園很多。距東側文化中心跟南岡山捷運站都近，也毗鄰醒村懷舊文化景觀建築，目前附近已興建購物廣場，影城，醫院及婚宴會館，堪稱是岡山區的「農16」，位置絕佳。

另一標備受矚目的土地，位在楠梓區藍田西段25地號，是此次面積最大、總價最高的標的。

地政局分析指出，高雄大學區段徵收區近3年標售狀況都非常好，投標率都超過9成，建案林立，人口愈來愈多，今年第一季將釋出3標3筆土地，其中1筆住三土地位於大學23街，面積約1861坪，近高雄大學及援中國小，形狀方正，適合建住宅大樓。

至於中都重劃區，與美術館特區僅一河之隔，與農16特區連成一片，儼然高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出1筆面積179坪的住三用地，中都愛河溼地公園，自用投資兩相宜。

而第77期市地重劃區，這次將標出兩筆土地。第77期重畫區位在鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，將釋出的2筆土地，1筆199坪土地，臨代德一街與代德二街，雙面臨路，近鳳翔國中及公園；另1筆面積23坪土地，位於代德三街，形狀方整，交通便利。

重劃區 岡山 高雄市

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