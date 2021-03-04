澎湖元宵最大米包龜 9日分送鄉親呷平安
澎湖縣元宵乞龜活動落幕，龍門觀音宮今年獲奉還2萬2000斤是最大隻米包龜。經擲杯，最大米包龜由澎湖旅外企業家呂瑞進乞得，他決定9日龜化，將平安米全數分送給弱勢鄉親呷平安。
觀音宮主委洪瑞達今天表示，去年的米包龜得主謝玉枝今年奉還2萬2000斤，1大隻還附帶有2隻小米包龜，其中大米包龜是澎湖縣往年元宵乞龜習俗中，最大的1隻。今年元宵節一連3天，開放民眾擲杯乞求。
澎湖旅北企業家、前旅北同鄉會理事長呂瑞進今年帶著家人返鄉，他以5聖杯乞得大米包龜，明年將加碼奉還2萬5000斤。
洪瑞達指出，總重2萬2000斤的米包龜9日中午將進行龜化，呂瑞進因公務先行返台，將委由湖西鄉長吳政杰與前澎湖消防局長洪永澎等人共同分送平安米給低收與弱勢等鄉親。
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