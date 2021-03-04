佳冬客庄「活的博物館」 拜新丁將登錄文化資產

屏東佳冬鄉六根庄不僅有6處縣定古蹟和歷史建築，在客庄傳統元宵「作福拜新丁」習俗中，佳冬、六根2村信仰中心千山公候宮（三山國王廟）的傳統祈福祭拜場所「福廠」尤其特別，它是全台唯一使用大陸福州杉木榫接合，已有143年歷史，今年還打破傳統首度開放女嬰進場，廟方將申請登錄為無形文化資產，完成佳冬「活的博物館」最後一塊拚圖。

「全國少有一次匯集那麼多古蹟、歷史建物和人文故事的老街！」受聘千山公候宮顧問的茄冬文史協會理事長楊景謀說，蕭家古厝、西柵門、步月樓、敬字亭、張家商樓、楊氏宗祠、蕭屋洋樓和詩人步道等景點，形成帶狀古蹟巡禮路線；千山公候宮延續143年「作福拜新丁」的「福廠」，也是全國唯一且讓地方驕傲的文化資產，申請登錄無形文化資產，更能豐富在地文化內涵。

他說，客家庄過年「作福拜新丁」習俗，源於早年醫藥不發達又是重男輕女的農業社會，家長帶著新生男嬰向神明祈求平安長大，隨著時代演進農村人口外移，加上生育率下降，新生兒有下降趨勢，當地依然很重視，保留碩果僅存的新丁廠，根據廟廠誌記載是1878年（光緒4年）以大陸福州杉木打造、全木榫接合的「福廠」，流傳至今，由庄裡的耆老合力搭建，拜新丁比農曆過年還熱鬧。