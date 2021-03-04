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屏東觀光業挺鳳梨 縣府成立銷售平台

中央社 / 屏東縣4日電

住宿「送鳳梨」、「吃爆鳳梨大餐！」屏東縣觀光業今天宣布，擴大採購國產鳳梨；屏東縣長潘孟安說，屏東縣政府昨天成立鳳梨採購平台，避免產銷失衡。

潘孟安也在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，縣府搭平台，各業者自行加碼，包括住宿送鳳梨，或餐廳大增採購數量，推更多鳳梨套餐，讓屏東觀光、農業一起「旺旺來！」請大家多多預購，多多到屏東住宿，做好武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，拚好觀光，買爆鳳梨。

中國3月起禁台灣鳳梨輸入，屏東縣觀光協會、恆春半島觀光產業聯盟及民宿協會等在縣府舉行記者會宣布，擴大購買國產鳳梨挺農民。

屏東縣觀光協會理事長郭子義表示，飯店、民宿等近百家旅宿和餐飲業者響應，將以入菜、飲料或送鳳梨等方式擴大採購，墾丁福華渡假飯店這幾天就採購2000多公斤。

潘孟安表示，屏東是台灣最大鳳梨產地，約3509公頃、占全國30％，多年前屏縣府就開始擘劃布局，與全聯實業股份有限公司投資成立台灣屏東農業國際運銷股份有限公司，積極合作海內外貿易商，分散市場風險，開拓日本、韓國、香港、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲及中東等銷售市場。

他說，中國突然停止鳳梨進口，國內「用新台幣下架鳳梨」已開始發酵，但現在還沒進入鳳梨盛產期，為避免一窩蜂訂購造成產銷失衡，鳳梨採購平台在3月到6月的每個月上、下旬讓消費者分流訂購，也才不會買到品質不好的鳳梨。

潘孟安表示，昨天屏東內銷量已1萬多公噸，這幾天訂購量已3萬多公噸，短期間已是非常大量。

屏縣府農業處表示，目前在平台上訂購，1箱6到8顆含運費新台幣500元，不含運費400元，均價約1台斤14元到15元，由供貨人直接聯繫消費者。

鳳梨 屏東縣政府 潘孟安

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