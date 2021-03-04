聽新聞
test
0:00 / 0:00
森林裡的圖書館 智慧機器人凱比 陪孩子唱跳、說故事
屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。除了機器人說故事，並陸續推出英文繪本說故事、童趣小學堂、親子樂時光等超過40場以上兒童學習活動，讓閱讀習慣從小扎根。
屏東縣府文化處指出，說故事活動是吸引兒童使用圖書館的一種方式，屏東總圖針對幼齡兒童的需求引進10台AI機器人，讓具備教育陪伴、互動說故事、遊戲等多功能的機器人加入兒童閱讀服務，吸引兒童注意力，增加閱讀的趣味性。
文化處表示，「哈囉凱比，我來了～」智慧機器人說故事活動，本周末起跑，自由入場，歡迎各位家長帶10歲以下的小朋友到總圖，聽可愛的凱比說故事、唱歌、還有超有趣的變臉藝術。未來將安排機器人「下鄉」，到各鄉鎮圖書館巡迴說故事，並以機器人內建功能設計出不同的學習活動。
專為小朋友與親子規劃的「藝童趣」系列活動、每月2場的英文繪本說故事活動，陸續開放報名，活動免費參加。詳情請上屏東總圖或屏東縣政府文化處粉絲專頁查詢。
文化處說，為打造全齡化、多元化的閱讀、學習空間，總圖每年編列經費充實藏書，策畫符合各年齡層的閱讀推廣，目前館藏童書近2萬6千冊，近期除新增200冊英文繪本上架，今年也預計採購大量兒童新書，激發孩子閱讀力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言