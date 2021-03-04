快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

森林裡的圖書館 智慧機器人凱比 陪孩子唱跳、說故事

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。記者劉星君／攝影

屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。除了機器人說故事，並陸續推出英文繪本說故事、童趣小學堂、親子樂時光等超過40場以上兒童學習活動，讓閱讀習慣從小扎根。

屏東縣府文化處指出，說故事活動是吸引兒童使用圖書館的一種方式，屏東總圖針對幼齡兒童的需求引進10台AI機器人，讓具備教育陪伴、互動說故事、遊戲等多功能的機器人加入兒童閱讀服務，吸引兒童注意力，增加閱讀的趣味性。

文化處表示，「哈囉凱比，我來了～」智慧機器人說故事活動，本周末起跑，自由入場，歡迎各位家長帶10歲以下的小朋友到總圖，聽可愛的凱比說故事、唱歌、還有超有趣的變臉藝術。未來將安排機器人「下鄉」，到各鄉鎮圖書館巡迴說故事，並以機器人內建功能設計出不同的學習活動。

專為小朋友與親子規劃的「藝童趣」系列活動、每月2場的英文繪本說故事活動，陸續開放報名，活動免費參加。詳情請上屏東總圖或屏東縣政府文化處粉絲專頁查詢。

文化處說，為打造全齡化、多元化的閱讀、學習空間，總圖每年編列經費充實藏書，策畫符合各年齡層的閱讀推廣，目前館藏童書近2萬6千冊，近期除新增200冊英文繪本上架，今年也預計採購大量兒童新書，激發孩子閱讀力。

屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想像世界。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 圖書館 親子

延伸閱讀

觀光業者挺鳳梨農 潘孟安：縣府搭平台預購分流買鳳梨

竹縣公共圖書館與清大、明新科大 推互換借閱證服務

販賣機不賣商品只借書 竹市新增兩座微型圖書館

不只是圖書館！走進台南藝術殿堂打卡　懸空書頁、絕美天井階梯好潮

相關新聞

水情再趨嚴峻 高雄今天凌晨0時起暫停支援台南用水

南部地區水情再趨嚴峻，高雄繼2月25日執行第一階段夜間減壓供水後，今天凌晨零時起，再停止送水台南，台灣自來水公司第七區管...

森林裡的圖書館 智慧機器人凱比 陪孩子唱跳、說故事

屏東縣立圖書館總館推廣兒童閱讀，從3月至7月每周六下午3點在1樓兒童閱覽區，機器人凱比將施展閱讀魔法，帶領孩童進入故事想...

觀光業者挺鳳梨農 潘孟安：縣府搭平台預購分流買鳳梨

大陸從3月1日起片面禁止台灣鳳梨進口，正值產季的屏東鳳梨首當其衝，面對突如其來消息，屏東縣長潘孟安呼籲民眾及企業「用新台...

高雄中山大學與中信造船結盟 聯手培育台灣潛艇人才

中山大學今年1月與台灣國際造船公司結盟，今天再與中信造船集團簽約，校長鄭英耀與中信造船集團董事長韓碧祥簽署合作備忘錄，投...

即時短評／高雄為農產品打多元通路 行動要更具體確實

農產品行銷不能只靠熱情、愛心，政府當局要有「起而行」更具體的多元行銷計畫與行動，而且要未雨綢繆，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，...

大家多吃鳳梨！高雄6議員推薦5道可口簡單鳳梨料理

中國大陸禁止我國的鳳梨進口，高雄市6位民進黨議員今天化身廚師介紹了5道鳳梨料理，「吃鳳梨、挺農民」，喊出「抗中保台，吃爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。