觀光業者挺鳳梨農 潘孟安：縣府搭平台預購分流買鳳梨

大陸從3月1日起片面禁止台灣鳳梨進口，正值產季的屏東鳳梨首當其衝，面對突如其來消息，屏東縣長潘孟安呼籲民眾及企業「用新台幣挺鳳梨農」，縣內的相關觀光協會逾百家業者響應，呼籲會員與民眾逗相挺，吃鳳梨挺鳳梨、用新台幣下架鳳梨，同時帶動遊客旺旺來屏東，感受多一度的溫情美景。

屏東縣長潘孟安呼籲，感謝大家幫忙鳳梨農，鳳梨產季一路到6月，縣府搭起平台，提供預購專線，企業團購、個人，統一供貨，採預購分流，避免一窩蜂造成產地失調，也避免排擠到其它水果。

屏東縣是台灣最大的鳳梨產地，總種植面積3509公頃占全國三成，六年前屏縣府擘畫布局，與全聯投資成立台灣屏東國際農產有限公司，積極與海內外貿易商合作，分散市場風險，超前部署開拓日、韓、港澳、泰國、新加坡及馬來西亞等亞洲國家銷售市場，擴展外銷中東、美加及澳洲等地以分散貿易風險，但仍受到大陸片面宣布3月起暫停台灣鳳梨輸入的衝擊。

潘孟安呼籲行動力挺農民、用新台幣下架鳳梨，帶動買台灣鳳梨相挺運動，這股熱潮讓屏東縣內觀光業者參與相挺。屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣旅行公會、屏東縣民宿協會等協會理事長、總幹事等，今在縣府展現大團結力挺鳳梨農擴大採購台灣鳳梨行動，並呼籲會員一起加入，用購買力相挺。

對觀光交通業者情義相挺，屏東縣長潘孟安代表鳳梨農表達感謝，強調屏東生產的金鑽鳳梨「真讚」，品質優良，3月陸續產出，國內量販通路都能買到，縣府舉辦行銷、媒合企業團購，持續推動鳳梨加工加值成各項產品，拓展附加價值，全面性的幫助鳳梨產業。