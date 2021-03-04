高雄中山大學與中信造船結盟 聯手培育台灣潛艇人才

中山大學今年1月與台灣國際造船公司結盟，今天再與中信造船集團簽約，校長鄭英耀與中信造船集團董事長韓碧祥簽署合作備忘錄，投入產學合作，共同開發先進水下載具、培育海洋工程人才、開展國防產業合作及推展共創事業；並與台灣國防產業發展協會結盟，共同發展水下科技等國防相關產業。

為鼓勵中山大學學生投入水下科技研發，雙方將推出「水下科研技術學程」，除提供學生獎助學金與工讀機會，也會讓學生利用暑假前往旗津造船廠工讀或實習，讓學生從做中學，升級台灣海洋工程人才，力促學生「畢業即就業」。

鄭英耀表示，中山大學擁有全台唯一的水下載具研發中心，其研發的全台第一艘「雙載水下載具MUV」，已成功於台南安平港完成水下8米動力航行測試，具備海水下動力航行實力，學校對這艘MIT小型潛艇的前景充滿信心。中山大學透過與高雄在地產學合作，將港都打造為台灣發展水下科技的重鎮。

韓碧祥表示，中信造船集團是台灣製造最多鋼鋁船舶的公司，建造種類從海巡署巡防艦、貨輪、客輪、油品化學輪、高科技研究船、超低溫冷凍船到遊艇，唯獨在潛艦國造部分，尚在突破階段。這次與中山大學結盟，除了可在水下載人載具、水下無人載具的研發上更上一層樓，將來有機會發展成為潛艦國造計畫中的一環。