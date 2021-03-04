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高雄中山大學與中信造船結盟 聯手培育台灣潛艇人才

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學校長鄭英耀（右）與中信造船集團董事長韓碧祥（左）代表簽署合作備忘錄，投入產學合作。圖／中山大學提供
中山大學校長鄭英耀（右）與中信造船集團董事長韓碧祥（左）代表簽署合作備忘錄，投入產學合作。圖／中山大學提供

中山大學今年1月與台灣國際造船公司結盟，今天再與中信造船集團簽約，校長鄭英耀與中信造船集團董事長韓碧祥簽署合作備忘錄，投入產學合作，共同開發先進水下載具、培育海洋工程人才、開展國防產業合作及推展共創事業；並與台灣國防產業發展協會結盟，共同發展水下科技等國防相關產業。

為鼓勵中山大學學生投入水下科技研發，雙方將推出「水下科研技術學程」，除提供學生獎助學金與工讀機會，也會讓學生利用暑假前往旗津造船廠工讀或實習，讓學生從做中學，升級台灣海洋工程人才，力促學生「畢業即就業」。

鄭英耀表示，中山大學擁有全台唯一的水下載具研發中心，其研發的全台第一艘「雙載水下載具MUV」，已成功於台南安平港完成水下8米動力航行測試，具備海水下動力航行實力，學校對這艘MIT小型潛艇的前景充滿信心。中山大學透過與高雄在地產學合作，將港都打造為台灣發展水下科技的重鎮。

韓碧祥表示，中信造船集團是台灣製造最多鋼鋁船舶的公司，建造種類從海巡署巡防艦、貨輪、客輪、油品化學輪、高科技研究船、超低溫冷凍船到遊艇，唯獨在潛艦國造部分，尚在突破階段。這次與中山大學結盟，除了可在水下載人載具、水下無人載具的研發上更上一層樓，將來有機會發展成為潛艦國造計畫中的一環。

水下載具研發中心主任王朝欽表示，水下科技發展首重水中通訊，學校將與中信造船聯手，在水下載具中導入聲納陣列、人工智慧AI，並共同研製能夠強化水下訊號傳遞的信號收集器。在硬體升級方面，將聯手打造「第二代MUV」，用一半金屬、一半壓克力創造180度視野，隨著可見範圍的擴增，未來可應用於水下探勘、救援、觀光、維修、採樣等。

中山大學與中信造船集團簽署合作備忘錄，投入產學合作。圖／中山大學提供
中山大學與中信造船集團簽署合作備忘錄，投入產學合作。圖／中山大學提供
中山大學校長鄭英耀（右）與中信造船集團董事長韓碧祥（左）代表簽署合作備忘錄，投入產學合作。圖／中山大學提供
中山大學校長鄭英耀（右）與中信造船集團董事長韓碧祥（左）代表簽署合作備忘錄，投入產學合作。圖／中山大學提供

中山大學 中信 潛艦

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